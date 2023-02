Esperanza Gómez habló de extraña experiencia paranormal que vivió

Muchas personas afirman que existe lo espiritual y lo terrenal, incluso, algunas aseguran que decenas de ellas han tenido experiencias tanto positivas como negativas. Hay quienes hablan de encuentros con Dios, revelaciones, entre otros, así como hay otros que seguran que hay manifestaciones paranormales, como le ocurrió a Esperanza Gómez.

Esperanza Gómez ha hablado de su lucha con Instagram. - Foto: SEMANA

Así lo reveló la actriz de cine para adultos, en vivo para la emisora Tropicana, mientras entrevistaban a los integrantes del equipo de Ellos están aquí, quienes se dedican a rastrear actividad paranormal en diferentes puntos.

“Viví en un apartamento en Pereira donde, literalmente, a los cinco meses me tuve que ir. Era una actividad paranormal tan tenaz que yo me empecé a soñar con una niña de unos 5 o 6 añitos y yo sentía que mis pestañas se me cerraban y sentía que los ojos de repente me hacían así (parpadeo continuo)”, expresó.

“Sentía que mi cuerpo estaba dando vueltas en la cama y yo no sabía para qué lugar de la cama estaba”, afirmó la actriz.

“En mi sueño, la niña me decía que había sido abusada por su tío y que vivía junto a su abuela. La niña me dijo que él la había asesinado a ella y a la abuelita”, agregó.

“Yo tenía un gato, y de repente el gato se paraba así (simuló una posición de ataque felina) frente al baño y no había nada. Apagábamos la luz y se escuchaba un pin pon. La gente que iba decía, quítele el pin pon al gato y este estaba dormido. No había pin pones en la casa”, continuó diciendo.

La actriz aseguró haber vivido cosas paranormales -Foto: Instagram @yoesperanzagomez - Foto: Foto: Instagram @yoesperanzagomez

Sumado a ello, la actriz aseguró que mientras su sobrina estaba en su casa, ella (Esperanza) apagaba la luz del pasillo, pero al darse la vuelta, volvían y la prendían, y en repetidas ocasiones sucedía al contrario de lo que ella deseara.

Entre tanto, los miembros del equipo de la producción paranormal aseguraban que sí se podían llevar a Esperanza a que los acompañara en sus búsquedas y visitas, pero que había personas que quedaron mal mentalmente, al punto que necesitaban de un médico o un psiquiatra.

Ellos están Aquí, foto suministrada por Rafa Taibo - Foto: Ellos están Aquí, foto suministrada por Rafa Taibo

Ante esta petición, la actriz aseguró que le daba “susto”, por lo que el actor y parte del equipo Rafael Taibo le dijo en broma que no creía que a ningún doctor le molestara atenderla. Sin embargo, aseguró con un tono muy místico que “si te atreves a cruzar la oscuridad para ver lo que oculta, ten en cuenta que la oscuridad también podrá verte”.

“Apareció Jesús ante mí”: cofundador de secta satánica se convierte al cristianismo

Riaan Swiegelaar, un hombre cristiano recordó su pasado y por qué se involucró con el satanismo cuatro años atrás. “Porque en ese momento tenía una resonancia conmigo, estaba muy quebrantado y triste sin darme cuenta”.

Luego de dar una entrevista en una estación de radio cuando era aún líder de la SASC (South African Satanic Church), Riaan tuvo un encuentro especial con una mujer que se acercó a él.

La Biblia es el libro más vendido del mundo - Foto: Sxc

“Le dije: ‘No creo en Jesús y no creo que Jesucristo exista’, porque no lo creía. Vino a mí después de la entrevista, y me abrazó de una forma en que nunca he sido amado”, recordó.

“Solo dijo que era un placer conocerme en persona. Una semana después, en WhatsApp, a través de su estado, vi que esta mujer era cristiana. Nunca había visto a un cristiano mostrar tanto amor y aceptación incondicional; pese a las cosas que dije, ella hizo eso y eso se me quedó grabado”.

Días después, Riaan se encontraba practicando un ritual satánico para tener más poder y, según dijo, “apareció Jesús ante mí, yo con actitud extremadamente arrogante dije: ‘si eres Jesús, debes demostrarlo’”.

Seguido de dicho suceso “me inundó con el amor y la energía más hermosa y lo reconocí de inmediato, porque esa mujer en la estación de radio me lo mostró. Así reconocí el amor de Cristo”.

Swiegelaar confesó que no creía poder ser digno del amor de Dios, ya que también estuvo involucrado en el estilo de vida homosexual.