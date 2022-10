Ana Karina Soto pasó incómoda situación en un vuelo; le negaron subir al avión y había pagado costoso valor

Ana Karina Soto se convirtió en una de las presentadoras de entretenimiento más conocidas de la televisión nacional, debido a su amplia trayectoria en los medios desde que participó en Protagonistas de Novela. Su trabajo la catapultó a la fama nacional, ganando cariño y aprecio de varios televidentes, quienes aplauden su talento frente a las cámaras.

Recientemente, la integrante del equipo de Buen día Colombia, llamó la atención de sus fieles seguidores de las plataformas digitales, luego de hacer una denuncia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde mencionaba un problema que tuvo durante un viaje que hizo a Barranquilla. La famosa aseguró que estaba desconcertada con el servicio de una aerolínea, la cual, por poco, y la deja fuera del vuelo.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la red social, Ana Karina Soto vivió un incómodo momento el pasado 17 de octubre, luego de enfrentar una situación con los tiquetes que tenía para viajar. Según mencionó en los contenidos, el regreso a la capital estuvo complicado y terminó alterada al conocer detalles del avión en el que se desplazaría.

En la información que compartió la exprotagonista, una vez finalizó su viaje a la playa en compañía de Dante, su hijo, todo se tornó difícil y molesto por desorganización de la aerolínea en la que se movilizaría. Soto indicó que se llevó una sorpresa en el aeropuerto luego de que le dijeran que no podía abordar el avión, ya que estaba sobrevendido y se debía esperar a que dos personas no llegaran a ocupar los puestos.

“Espero estén muy bien. Necesito que me ayuden porque, ustedes saben que yo no suelo hacer este tipo de historias, pero cómo les parece que para el evento que presenté aquí en Barranquilla me compraron el regreso a las 6:30 de la tarde por Latam. Llego a las 5:00 p.m. porque vengo con Dante, que está un poco maluquito del estómago, y me salen con el cuento de que tengo que esperar y estar en ‘stand by’ porque está sobrevendido y no alcanzan los puestos del avión. No entiendo qué es lo que está pasando, alguien que me ayude por favor porque yo necesito viajar a Bogotá en ese vuelo”, dijo la colombiana en el post, donde se mostró ofuscada.

La empresaria también comentó que debía llegar a la capital por su trabajo, además de llevar al niño a sus responsabilidades diarias, por lo que no había opción de que la ubicaran en otro vuelo más tarde. La celebridad apuntó que los tiquetes habían sido muy costosos como para lidiar con esta clase de sucesos.

“Ellos (la empresa con la que trabajó el fin de semana), de queridos, de buena onda, compraron hoy el vuelo de las 6:00 p. m. Pero no entiendo Latam por qué los vende si están sobrevendidos. Dos pasajes en 1′600.000 pesos para que, al llegar, digan que hay que esperar en la sala a que dos personas no lleguen y yo tenga esas sillas”, afirmó la celebridad mientras se encontraba en la sala de espera por la solución que le ofrecieron.

Para finalizar los contenidos, Ana Karina fue clara en que su molestia e incomodidad iban de la mano de la salud de su hijo, quien estaba enfermo y debía llegar a su hogar para cuidarse.

“Realmente mi molestia es porque el niño está maluquito del estómago. Me habían dicho que el vuelo presentaba una falla y no sé qué, que me tocaba viajar a las 10 de la noche y yo les dije que no podía por el niño. Que solucionáramos”, relató.

“Toca armar un bochinche, pero qué necesidad. Para eso se compra un tiquete costosísimo, se llega al aeropuerto con tiempo, pero le salen a uno con esas. Qué tristeza. No entiendo nada, pero bueno”, agregó para concluir esta queja.