Enfermo, así terminó La Liendra después de tener intimidad con su novia

Los influenciadores y creadores de contenido se valen de todo para hacer sus videos y uno de los recursos más frecuentes es su vida íntima y personal, que explotan al máximo para generar controversia y ganar millones de likes e interacciones en las redes sociales.

La Liendra es uno de ellos y siempre ha mostrado más de la cuenta en sus perfiles oficiales de Instagram y Tik Tok, contándole a sus seguidores su vida antes de ser famoso, sus gustos más personales y hasta lo que hace con sus parejas en la intimidad.

Esta vez La Liendra le contó a sus fanáticos a través de sus historias de Instagram lo que le sucedió momentos después de hacer el amor con su novia, la también creadora de contenido Dani Duke.

Mostrando su color pálido y su cuerpo con una evidente fatiga, La Liendra afirmó que luego de tener sexo con su novia, su piel se tornó más blanca de lo normal, sus labios se pusieron morados, empezó a sentir más cansancio de lo habitual y hasta declaró que su pareja le quitó la poca energía que le queda.

“Creo que debo dejar de tener intimidad con mi novia. Hace nada tuvimos y mire como me dejó, pálido, novia, me esta absorbiendo la poca energía que me queda o qué, mire como estoy de pálido, tengo hasta los labios morados, creo que antes de tener relaciones vas a tener que alimentarme, o cómprame alguna proteína o dame avena”, declaró el quindiano.

Su novia, quien en todo momento lo acompaña mientras realiza labores del hogar, primero le dice que es un “exagerado” y no le cree absolutamente nada, sin embargo, luego de detenerse a verlo y darse cuenta del estado de salud de su mal estado físico, le aconseja acostarse boca arriba con las piernas alzadas para que se le regule su flujo sanguíneo y así poder ganar un poco más de color.

Haciendo varias peripecias en su cama y quedando en posiciones de contorsión, La Liendra y su novia se tomaron este impase de salud con el mejor humor que los caracteriza y quedaron de tomar cartas en el asunto, para que cuando el influencer esté desempeñándose en las labores del amor no pierda potencia ni termine de hospital.

“Usted parece un miquito.. Ya, devuélvase, baje los pies”, le dice Dani Duke mientras intenta que su novio se reincorpore en su cama al ya tener un mejor aspecto y una cara más saludable.

La Liendra se volvió rapero

El influenciador no solamente es bueno para hacer videos cómicos y contar chistes sobre lo que le pasa en su vida. Al parecer La Liendra también tiene talento para la música, pues sus seguidores lo están animando a volverse rapero, luego de que él hiciera un videoclip rapeando donde mostraba su nuevo apartamento.

Mientras recorría los espacios de su nuevo hogar, La Liendra iba rapeando estrofas donde se escucha la historia del cafetero, desde que era un joven que le ayudaba a su madre, hasta que se convirtió en uno de los rostros más famosos del país.

“Vivo orgulloso y agradecido del lugar donde nací, pero siempre quiero más y el barrio ya me enseñó lo que me tenía que enseñar. Hace cinco años vivía en una invasión, ni siquiera era un barrio, la gente lo creó… A las malas construimos casas de madera, vivíamos felices, no nos daba pena. Yo era feliz, pero mi madre no”, se escucha en el rap del influencer, que ya cuenta con más de 180 mil me gusta y una infinidad de comentarios que apoyan la carrera musical de La Liendra.