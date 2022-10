La Liendra se estrena como rapero con el “House Tour” que hizo de su nuevo apartamento

A Mauricio Gómez, nombre real de La Liendra, lo hemos visto en muchas facetas gracias a los videos de humor que publica diariamente en sus redes sociales y le han llevado a ser una de las personalidades más conocidas de Colombia.

Sus chistes, a veces pesados, a veces recurriendo a la idiosincrasia colombiana y a veces mostrando más de la cuenta, cautivan a más de 6 millones de personas que lo siguen en sus cuentas oficiales, donde le comentan frases expresando su admiración y uno que otro hate.

Por esto, La Liendra hace hasta lo imposible para innovar y mantenerse vigente, no solo con sus videos de ficción y comedia, sino con su crecimiento personal, que también comparte con todos sus fanáticos.

Esta vez, La Liendra demostró que no solo tiene dotes para bailar y cantar como cualquier mortal, sino que también es capaz de crear letras y melodías dentro del género rap, con el objetivo de mostrar sus más recientes logros.

El creador de contenido acaba de adquirir un ‘pent house’ en El Poblado, en Medellín, y quiso mostrárselo a sus seguidores, pues gracias a sus likes, vistas y demás interacciones con sus publicaciones es que él ha podido cumular una pequeña fortuna para darse esos lujos.

En vez de mostrar un video básico de los lugares de su nuevo hogar describiendo lo que todo el mundo ya está viendo, La Liendra decidió rapear su historia personal, contando que viene de un barrio de invasión y que gracias a su perseverancia y tenacidad ahora tiene mucho más.

“Vivo orgulloso y agradecido del lugar donde nací, pero siempre quiero más y el barrio ya me enseñó lo que me tenía que enseñar. Hace cinco años vivía en una invasión, ni siquiera era un barrio, la gente lo creó… A las malas construimos casas de madera, vivíamos felices, no nos daba pena. Yo era feliz, pero mi madre no”, se escucha en el video que ya acumula más de 130 mil ‘Me gusta’.

La madre de La Liendra, según la canción, ha sido el motor para que él siga trabajando arduamente y así poderle darle la vida que ella se merece, pues él tiene muy claro que puede llegar adondequiera, pero a su madre le debe todo lo que es en este momento.

“Me enfoqué y busqué la manera de ayudar. Lo primero que cambié fue la pobreza mental. Empecé a soñar y lo logré. Por fin tengo mi apartamento y mi carro afuera parqueé. Sí se puede y te lo vengo a demostrar, aunque no te lo voy a negar que en el barrio hay pocas oportunidades, pero se pueden crear”, se sigue escuchando en el rap de Gómez.

Muchos de sus seguidores han destacado el talento que no sabían que La Liendra tenía y le han dicho que siga ese camino y lo explote de la mejor manera, pues creen que tanto la canción, como él, pueden volverse dignos exponentes del género. Una de las que más mostró apoyo en la publicación fue Dani Duke, quien comentó: “quiero que todos conozcan el corazón tan lindo que tienes y solo así entenderán el por qué estás donde estás”.

Además, La Liendra cuenta con un equipo de trabajo que le permite seguir el camino de la música, como ya lo han hecho varios de sus colegas como Luisa Fernanda W, o incluso podría ser la catapulta para llegar a la televisión y el cine.

Un detalle que muchos alaban del video es que La Liendra hace el tour por su nuevo apartamento en compañía de su perro Scooby, quien también tiene su fanaticada en el perfil del caleño.