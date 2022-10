“Hay odio en su corazón”: el ‘vainazo’ de La Liendra a una ‘ex’; ¿de quién se trata?

La Liendra y Dani Duke conforman una de las parejas más polémicas de la farándula nacional. Ambos tienen varios detractores, quienes constantemente los critican por su forma de actuar y por la manera en la que llevan su relación sentimental. Y es que consideran que son bastante imprudentes con lo que comparten en las redes sociales.

Los creadores de contenido llevan alrededor de dos años juntos y, a pesar de todo lo que se dice sobre ellos, todo parece indicar que están viviendo uno de los mejores momentos de su relación, pues se han mostrado muy enamorados y felices. De hecho, han estado cumpliendo sueños juntos, como cuando fueron a conocer diferentes países en Europa hace unos meses.

Aunque muestren que su noviazgo va muy bien, hay todavía miles de internautas que le recuerdan a Mauricio Gómez, nombre real del influencer, su antigua relación con la también creadora de contenido Luisa Castro. Hace un tiempo, esta pareja era una de las más comentadas en el entretenimiento colombiano; sin embargo, terminaron hace más de un año.

Ninguno de los dos brindó muchos detalles sobre los motivos que los llevaron a separarse, pero uno de los rumores más fuertes es que el hombre le fue infiel. Esto surgió luego de que ella confesara que “las mentiras” habían sido determinantes para que se separaran.

La Liendra buscó a Luisa Castro y se llevó una sorpresa

Hace un par de días, La Liendra empezó una nueva etapa en su carrera como influencer, pues inició con transmisiones en Twitch. Recientemente, le preguntaron sobre su exnovia, por lo que decidió buscarla en las redes sociales.

El quindiano mostró la pantalla de su computador mientras buscaba a la mujer en Instagram; allí ingresó su usuario y se dio cuenta que lo tiene bloqueado, pues no le apareció su perfil.

Al ver esta situación, el creador de contenido le dijo a sus seguidores: “No, no, hay odio en su corazón, no se puede traer a este ambiente que somos paz y amor”. Vale la pena recordar que no es la primera vez que él habla sobre Luisa Castro, y es que hace unos días respondió cómo le caía.

“Nea, a ver qué les digo, la mala...mentiras, no sé, no he vuelto a saber nada de ella, pero espero que esté bien, que le esté yendo bien, cero rencores, ahora estoy muy enfocado en mí y en mi nueva relación, pero espero que le esté yendo bien donde esté, y la buena”, expresó en las historias de su Instagram.

La “prueba divina” que encontró La Liendra sobre posible infidelidad de Dani Duke

A propósito de las infidelidades, el hombre aprovechó en una dinámica e Instagram para “preguntarle” a Dios si Dani Duke está saliendo con alguien más. “Diosito, tú que estás ahí, que todo lo sabes… ¿mi novia alguna vez me ha engañado?”, dijo La Liendra, y luego de hacer la pregunta sonó un trueno.

Sin embargo, el hombre quería una “prueba” más contundente, por lo que expresó: “Si cuento del diez al cero y cae un relámpago, mi novia me ha engañado, eso sería una señal. Nueve…”, en ese instante cayó un rayo, lo que él tomó como una “prueba divina” de que su novia le es infiel.

De igual manera, es necesario destacar que lo que dijo el creador de contenido fue en tono de juego, pero hay una gran cantidad de personas que creen en este tipo de situaciones y afirman que sí son “señales del destino”.