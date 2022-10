Sebastián Villalobos se despidió de su pareja: “El tiempo se encargará de que todo fluya”

El influencer Sebastián Villalobos es muy conocido sobre todo en las redes sociales gracias al contenido que empezó a generar haca varios años con el que se ganó al público joven, al punto que llegó a ser contactado para participar en la segunda parte de la telenovela de Disney, Soy Luna y en National Geographic (NatGeo) Kids, condujo el programa NatGeo Lab.

Sin embargo, esta vez vuelve a ser noticia, por la ruptura con quien fue su pareja por varios meses. Se trata de Camila Santamaría, a quien el muchacho de 26 años le dejó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: “Solo tengo palabras de agradecimiento para ti. No han sido semanas fáciles, pero supongo que el tiempo se encargará de que todo fluya de la manera en que debe fluir. Hoy abrazo al universo que nos vio, encontrarnos, conocernos y vivir toda esta travesía juntos”.

“Te deseo todo lo bonito que el camino tenga para ti, siempre te lo dije y siempre lo diré: viniste a ser muy grande y a cumplir propósitos muy grandes, como lo hiciste conmigo y como espero yo haberlo hecho contigo también. Sentí que a tu lado crecí y volví a ser niño al mismo tiempo, y entiendo que hoy, por razones diferentes al amor.. Nos separamos y dejamos que la energía corra y nos cuente qué es lo que viene a nuestras vidas”, continuó.

Finalmente, Villalobos no dudó en hacerle saber que contaba con su apoyo cuando lo necesite: “De mi parte, tienes una persona que siempre que pueda ayudarte, no dudará en hacerlo. Aquí estaré desde la distancia, viéndote crecer, superarte y cumplir todos esos sueños que me decías que querías lograr, y estaré celebrando el verte realizándolos. Bonita vida y que Dios bendiga cada uno de tus pasos. Con amor”.

De igual manera, el domingo sobre el medio día, compartió en las historias de esa misma red social, en donde ya suma 11 millones de seguidores, un mensaje que le habían enviado y que decía que no debía sentirse mal por ponerse como prioridad: “Deja de sentirte culpable por priorizarte. Al final del día, la persona que en verdad te ama, entiende tus prioridades”.

E insistía en que se debe dejar de romantizar el hecho de “que una pareja dejan de ser dos individuos para volverse uno. Al final del día todos tenemos una individualidad, todos necesitamos nuestro espacio, nuestro tiempo, aunque estemos muy enamorados” (Sic).

“Y es de pésimo gusto que te culpen por priorizarte, por amarte y entender qué son las cosas que te gustan o no te gustan. Y si no te gustan, y las personas (pareja) siguen haciéndolas (es) porque entonces no les importas tú. Así lo veo yo, te mandamos un abrazo, Sebas” (Sic), finalizaba el texto que le había sido enviado al influencer.

Sebastian Villalobos se despide de su pareja - Foto: Instagram @sebas

De otro lado, vale recordar que el pasado mes de febrero el joven publicó una conmovedora reflexión en su perfil de Instagram con la que llamó la atención de sus seguidores. En el texto compartido por Sebastián hizo referencia a lo que ha sido su vida, especialmente, durante los días más recientes.

“Han sido días de aprender muchas cosas, agradecer muchas otras, y soltar unas cuantas para poder prepararnos para recibir todo lo que Dios y el universo tengan para mí. Somos mis sueños, ustedes que leen esto (válido solo para los que quieran) y yo contra todo lo que venga de ahora en adelante”, comenzó diciendo el joven creador de contenido en su mensaje.

Las primeras frases escritas por Sebastián Villalobos preocuparon a sus millones de seguidores, quienes se preguntaban qué habría motivado la reflexión compartida por el influencer.

“Entiendo que soy un ser humano y que a veces está bien no sentirse bien, pero por amor y respeto hacia mí mismo, tengo que ser fuerte, resistir y aprender de cada golpe y de cada herida que el camino traiga consigo”, continuó diciendo en el mensaje compartido a sus seguidores en Instagram.