Según influencer colombiana, estos son los motivos por los que un hombre siempre debe pagar la cuenta

La creadora de contenido Canela Bayona dio a conocer, a través de unos videos de sus redes sociales, las razones por las que no sale con hombres que le pidan pagar la cuenta de la cita en partes iguales, es decir, un 50/50. Según ella, las condiciones económicas entre los géneros aún no son iguales y por ello puso ejemplo para explicar la situación.

Influencer colombiana - Foto: @canelabayona

“En un mundo ideal, donde los hombres y las mujeres ganáramos y gastáramos lo mismo, yo iría 50/50. Pero como no es así, les voy a explicar el porqué no lo hago”, así empezó el video la influencer.

Para ella se debe tener en cuenta que los productos de aseo personal de las mujeres son mucho más costoso y anualmente se gasta más.

“Solo en productos de gestión menstrual, las mujeres gastamos al rededor de 210.000 pesos anuales. En productos de salud y belleza, las colombianas gastamos 300.000 pesos trimestrales. ¿Qué quiere decir esto? Que es 1.200.000 al año. Productos de higiene personal como cremas para la piel, cuchillas de afeitar y desodorante son 13 % más caros para las mujeres”.

Además, “una camiseta femenina supera el 40% del precio de una camiseta masculina”, según el Fashion Institut of Technology de Estados Unidos, sostuvo la creadora de contenido.

La influencer no dudó en argumentar por qué no le gusta la idea de pagar 50/50 en una cita - Foto: @canelasinfiltro

No obstante, Bayona quiso continuar dando sus razones y se refirió al tema de la brecha salarial que existe en el ámbito laboral, y del arduo trabajo de ser ama de casa. “Según varios estudios, cuando una mujer se casa pierde 7.3 horas de su vida, o sea, obtiene otro trabajo. Y cuando un hombre se casa, gana 3.9 horas libres de su día”, indicó.

Y luego aseguró: “Por encimita, los hombres pueden ahorrar 2.210.000 anuales más que nosotras. Eso sin sumarle el trabajo doméstico mensualmente de una mujer casada, que ya serían como 14 millones más. Pero cuando salimos, ¿tú quieres que vayamos 50/50? En un mundo ideal yo ganaría más dinero porque gasto más dinero, pero como no es ese mundo ideal, tú pagas la cuenta, hasta luego”.

Los comentarios ante esta publicación no se hicieron esperar y así como hubo personas que apoyaron sus razones, otras se molestaron con el solo hecho de que Bayona se haya puesto a hacer este tipo de análisis.

“Algunos hombres tienen un miedo irracional de ser usados por dinero que no tienen”. “Yo le dije a mi ex: mi padre tiene una casa donde vivo gratis, para que yo haga mis sueños realidad y tú pretendes que yo te ayude a pagar el apartamento que sacaste de soltero? 😂😂 Nooooo no estás en nada”. “Todo es más caro para las mujeres, y cada vez hay más hombres tacaños. No estoy diciendo que debemos ser mantenidas, pero no es justo que en el hogar tengamos que aportar el 50% de todo, cuando claramente las condiciones entre hombres y mujeres son muy distintas. Lo peor de todo es que muchos hombres utilizan como argumento la lucha feminista y el empoderamiento femenino para justificar su tacañería”.

La influencer respondió a quienes criticaron su análisis - Foto: @canelabayona

Además, algunas mujeres dijeron que era interesante lo que la influencer estaba diciendo, pero que no compartían el hecho de justificar la compra de productos de higiene en una primera cita.

“Me parece interesante y apoyo el concepto de igualdad en el salario, pero tampoco en una primera cita, no voy a justificar que no aportó nada porque tengo que comprarme mis productos personales, eso no es responsabilidad de esa persona, nada es gratis en esta vida y prefiero dar mi 50% con tal de tener la tranquilidad y paz mental de que quieran pedirme algo a cambio por lo que gasten en mí”, fue lo que escribió una usuaria de Instagram.