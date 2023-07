Neymar recibió un duro ‘sablazo’ de su cuñada por infidelidades: “se niega a ser hombre”

El atacante ha sido blanco de duras críticas, y hasta la familia de su novia no ocultó la rabia contra él.

Ha sido en definitiva una semana frenética para Neymar, el atacante del París Saint-Germain y de la Selección Brasileña, quien ha recibido durísimas críticas por la relación que ha tenido con su novia, Bruna Biancardi. Resulta que mientras ella estaba embarazada, salieron a la luz declaraciones de mujeres que recibieron algún coqueteo de ‘Ney’.

Una de ellas había sido Fernanda Campos, reconocida creadora de contenido, quien utilizó sus redes sociales para hablar al respecto y exponer al brasileño; sin embargo, perdió su cuenta personal de Instagram y la enorme cantidad de seguidores que tuvo, esto según información de medios locales.

👀 PRINTS!



“Chega em quanto tempo?”, diz Neymar antes de encontrar com blogueira



Fernanda Campos expôs conversas entre ela e o craque da Seleção Brasileira, antes de encontrá-lo na véspera do Dia dos Namorados (12/6).



Leia na coluna da@OliveiraFabia_: https://t.co/yD9Oeyz0gJ pic.twitter.com/HVSjxAv5qc — Metrópoles (@Metropoles) June 18, 2023

Además, resulta que otra modelo también afirmó que recibió coqueteos del atacante. Se trató de Celeste Bright, quien lo expuso ante la luz pública con una conversación que tuvieron ambos.

“No sabía quién era esta persona antes de esto. Estoy cansada de ver mensajes como este de hombres que tienen mujer o novia. Él no es el único. Creo que el resto de chicas también tendrían que darle más voz a estas cosas”, fue el contundente mensaje de Bright.

Ante esto, el brasileño se tomó el tema de burla y publicó un mensaje en Twitter que desató el revuelo de sus seguidores. “¿Alguien más?”, escribió en su cuenta personal.

El mensaje de Neymar acerca de sus infidelidades - Foto: Twitter

La cuñada de Neymar explotó contra el atacante

Ahora bien, la hermana de Bruna Biancardi, su compañero sentimental, le lanzó duras críticas que fueron reveladas por diversos medios brasileños y españoles. A través de varias historias de Instagram, no ocultó ese disgusto contra el ‘10′ de la Selección Brasileña, indicando que “no sentía vergüenza” y que “se niega a madurar”.

“Te recomiendo que pares de tratar situaciones graves con risas. Sé que es difícil darse cuenta de la seriedad de la situación cuando no se tiene responsabilidad, compromiso y cuidado con el prójimo. Además de estar rodeado de gente que lo trata como un Dios aplaudiendo sus cagadas. Los comentarios en la foto donde reconoce la traición demuestran eso. Muchos citan a Dios y versículos bíblicos. Los famosos cristianos, que hablan, pero no aplican la palabra de Dios en el día a día de sus relaciones”, inició su intervención.

Neymar Jr es visto durante el partido de la Ligue 1 entre Paris Saint-Germain y FC Lorient en el Parc des Princes el 30 de abril de 2023 en París, Francia. (Photo by Pierre Suu/WireImage) - Foto: WireImage

La cuñada de Neymar, además, lo criticó fuertemente por dejar a Biancardi en una muy mala imagen por lo sucedido: “Está bromeando con la situación en lugar de sentir vergüenza. Estás riéndote en las redes sociales y dejando en mal lugar a mi hermana, una vez más. Crees que los demás te quieren derribar, pero tú te derrumbas solo. Un hombre que se niega a ser hombre, se niega a madurar y asumir su responsabilidad por lo que hace”.

Respecto a un aparente contrato que tuvo ‘Ney’ con su novia y unas cláusulas para tener relaciones sexuales con otras mujeres, su cuñada desmintió tajantemente dicha versión.

“¿De qué sirve pedir perdón a la familia en la fiesta de revelación y continuar actuando como un niño? Para quien cree que mi hermana está en esta relación por interés, dinero y fama, entiendan de una vez por todas: ella no está y no lo necesita. Nunca existió ningún tipo de contrato o acuerdo. Eso es extremadamente ofensivo para quien ha sido muy bien criada, tiene orientación, apoyo, amor, valores y es un ejemplo dentro de casa. Ella es una mujer con mucho éxito, que trabaja desde los 16 años. Como fruto de su trabajo (y no por el dinero de nadie) ella tiene una vida muy cómoda y podrá cuidar a su hija de la mejor manera posible”, cerró la hermana de la compañera sentimental.