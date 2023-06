“Estoy cansada”: mujer expone a Neymar, quien se ve envuelto en una nueva polémica de infidelidad

El reconocido futbolista brasileño ha sido blanco de varios episodios que lo involucran con mujeres, las cuales denuncian públicamente la insistencia del jugador para que les responda los mensajes de texto. Recientemente, protagonizó una polémica debido a que se habría comprobado que el jugador tendría una relación sentimental con una reconocida creadora de contenido, siéndole infiel a su pareja, Bruna Briancardi.

El hecho ocurrido hace algunos días dejó al descubierto a Neymar, quien según la mujer no sabía que el jugador tenía otra relación sentimental. Según lo que compartió OkDiario, Fernanda Campos utilizó sus redes sociales para hablar sobre el tema, advirtiendo que contaría toda la verdad sin importar quién pudiera salir afectado. El medio español comentó que la mujer perdió su cuenta personal de Instagram, donde tenía más de 500.000 seguidores y fanáticos.

👀 PRINTS!



“Chega em quanto tempo?”, diz Neymar antes de encontrar com blogueira



Fernanda Campos expôs conversas entre ela e o craque da Seleção Brasileira, antes de encontrá-lo na véspera do Dia dos Namorados (12/6).



Leia na coluna da@OliveiraFabia_: https://t.co/yD9Oeyz0gJ pic.twitter.com/HVSjxAv5qc — Metrópoles (@Metropoles) June 18, 2023

Este hecho produjo que Neymar pidiera disculpas públicas por medio de las redes sociales, “Me equivoqué con ustedes. Solo yo resuelvo mis errores en mi vida personal, en casa, en mi intimidad, con mi familia y amigos”, escribió el jugador acompañado de una fotografía de él junto a su pareja Bruna.

La pareja habría firmado un contrato en caso de infidelidad. - Foto: Instagram: @brunabiancardi

La nueva polémica de Neymar

A pesar de esta situación, ahora Neymar se ve envuelto en una nueva polémica tras conocerse el relato de la modelo Celeste Bright, quien ha publicado por medio de las historias de Instagram un pantallazo en el que se evidenciaba una conversación entre ella y el brasileño.

Captura de las historias de Celeste Bright sobre Neymar. - Foto: @celestebrightt

“No sabía quién era esta persona antes de esto. Estoy cansada de ver mensajes como este de hombres que tienen mujer o novia. Él no es el único. Creo que el resto de chicas también tendrían que darle más voz a estas cosas”, argumentó la modelo quien también envío un mensaje a los hombres, ““Chicos, sean mejores, porque nosotras merecemos lo mejor”.

Por ahora, Neymar no se ha pronunciado sobre este nuevo episodio que lo involucra nuevamente en temas relacionados con infidelidad. Por su parte, Bruna Ciancardi continúa al lado del futbolista y concentrada en su embarazo, el cual fue confirmado por la pareja hace algunos días en medio del ‘Baby Shower’, asimismo, han revelado que el nuevo integrante de la familia tendrá como nombre Mavi y se espera su nacimiento a finales de agosto.

Neymar y su novia Bruna Biancardi. - Foto: Instagram: Neymar JR.

Neymar le pidió perdón a su novia por supuesta infidelidad

Ante toda la polémica que se ha generado por este tema, el 10 de la Selección de Brasil publicó un emotivo mensaje en el que le pidió perdón a la modelo e influencer de 29 años. Además, en el mensaje también hace referencia a su familia.

A pesar de que no habla directamente de una infidelidad, el deportista asegura que se “equivocó”. “Me equivoqué con ustedes. Me arriesgo a decir que fallo todos los días, dentro y fuera del campo. Solo yo resuelvo mis errores en mi vida personal, en casa, en mi intimidad, con mi familia y amigos”, prosiguió.

Neymar se encuentra con Rosalía en la grilla antes del Gran Premio de España de F1 en el Circuito de Barcelona-Catalunya el 4 de junio de 2023 en Barcelona, ​​España. (Photo by Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) - Foto: Formula 1 via Getty Images

Sin referirse específicamente a un tema, Neymar afirmó que esto ha golpeado a las personas más especiales de su vida y especialmente a la mujer con la que sueña hacer su vida.

El atacante del PSG dijo que ya se ha disculpado con Bruna, pero se siente en la obligación de hacerlo públicamente, ya que “si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa tiene que ser pública”. Además, aseguró que la modelo es la mujer con la que quiere compartir el resto de su vida.

“No me imagino mi vida si ti. No sé si lo nuestro resultará, pero hoy eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé vencerá y nuestro amor por el otro nos fortalecerá”, finalizó en la publicación que ya cuenta con más de 7 millones de ‘me gusta’.