Inaudito: Todos los bienes de un hincha quedarán en posesión de Neymar

El fútbol no ha sido lo más importante alrededor del brasileño Neymar últimamente, puesto que su nombre ha estado en boca de todos más por su relación amorosa con Bruna Biancardi, que por lo que puede hacer con la pelota.

No obstante, en las últimas horas también se ha conocido que la estrella del Paris Saint-Germain será el beneficiario de un testamento que se presentó en Porto Alegre.

Esto, debido a que un hombre de 30 años firmó un documento donde confirma que le dejará todos sus bienes al brasileño.

¿Por qué le deja todo a Neymar?

“Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación y la relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la mía con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día”, sostuvo el fanático de Ney ante el medio brasileño Metropoles.

El hombre radicó el testamento en la Notaría 9 de Río Grande do Sul y reveló que su decisión se dio por los quebrantos de salud que afronta en la actualidad.

Al identificarse con Neymar, el hincha le dejó todos sus bienes al futbolista. - Foto: @Metropoles

“Tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud y, por eso, realmente vi que no tengo a nadie que deje mis cosas en caso de que las pierda”, explicó.

Además, el sujeto, que prefirió no entregar su nombre ni anunciar lo que le deja al futbolista, indicó que “odiaría que el gobierno y los familiares supieran que no estoy bien. Intenté enviárselo a Neymar, pero no tuve éxito. También tengo algunos objetos y cosas de la familia”.

Supuesta infidelidad de Neymar

Mientras el brasileño define si seguirá en el PSG o partirá a otro club europeo, como el Manchester United, el caso de la supuesta infidelidad de Neymar, que le está dando la vuelta al mundo, sigue dando para hablar.

Medios brasileños aseguraron que el futbolista estuvo el pasado 11 junio con la influencer Fernanda Campos en un lujoso apartamento.

Tras revelarse esta información, la influencer dio a entender públicamente que Neymar le había sido infiel a su pareja sentimental e incluso dijo que estaba muy decepcionada porque el deportista no había confesado que mantenía una relación.

La pareja habría firmado un contrato en caso de infidelidad. - Foto: Instagram: @brunabiancardi

Según con lo que compartió Ok Diario, Fernanda Campos utilizó sus redes sociales para hablar sobre el tema, advirtiendo que contaría toda la verdad sin importar quién pudiera salir afectado.

El medio español comentó que la mujer perdió su cuenta personal de Instagram, donde tenía más de 500.000 seguidores y fanáticos.

“¡Pronto lo contaré todo y relataré toda la verdad, le duela a quien le duela!”, habría comentado Campos, poco antes de que desapareciera su perfil.

Neymar se excusó con su novia por supuesta infidelidad

Ante toda la polémica que se ha generado por este tema, el 10 de la Selección de Brasil publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que le pidió perdón a la modelo e influencer de 29 años, Bruna Biancardi. Además, en el mensaje hace referencia a su familia.

“Hago esto por ti y tu familia. Justificando lo injusto. No era necesario, pero te necesito en nuestra vida”, inició el exjugador del Barcelona y del Santos.

Neymar podría seguir los pasos de Messi y salir del PSG. - Foto: AFP

“Me equivoqué con ustedes. Me arriesgo a decir que fallo todos los días, dentro y fuera del campo. Solo yo resuelvo mis errores en mi vida personal, en casa, en mi intimidad con mi familia y amigos”, prosiguió el jugador de 31 años.

Sin referirse específicamente a un tema, Neymar, que se encuentra de vacaciones, afirmó que esto ha golpeado a las personas más especiales de su vida y especialmente a la mujer con la que sueña hacer su vida.