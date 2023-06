Paulo Autuori le cobró caro a Jarlan Barrera el penal de la final: dura decisión en Nacional

- Foto: Captura de pantalla: You Tube - Millonarios vs. Nacional (Penales) | Liga BetPlay Dimayor 2023-I | Final Vuelta

Atlético Nacional no ha tenido tiempo de digerir la derrota de la final histórica ante Millonarios del pasado fin de semana, y ya tiene que levantar cabeza para disputar un nuevo compromiso. Será el de este martes, 27 de junio, ante Patronato de Paraná de Argentina por la última fecha de la fase de grupos en Copa Libertadores.

El cuadro verde, que se encuentra clasificado con anterioridad a la siguiente fase, cumplirá con el calendario previsto en busca de una victoria que haga olvidar el amargo trago del subcampeonato. Desde la fecha 4 se sabía que los verdolagas habían logrado su tiquete, beneficiados en parte por los resultados de los otros duelos.

Ahora, y de cara al juego en Colombia, a los dirigidos por Paulo Autuori solo les interesa ganar y que su rival directo por la punta del grupo H, Olimpia de Paraguay, no lo haga ante Melgar de Perú. De sumar los tres puntos ante los argentinos, Nacional llegaría a 13 unidades a la espera que los guaraníes no lo hagan para que no los sobrepasen por uno.

Atlético Nacional en su visita a Olimpia no pudo mantener su invicto por Copa Libertadores. - Foto: AFP

Si bien la clasificación de colombianos y paraguayos está garantizada, lo que buscan los verdes es ser líderes de su zona para así tener beneficios de un posible rival más accesible en los octavos de final. Cabe recordar que en el estreno de dicho certamen ante Patronato, el equipo paisa sufrió más de la cuenta para traerse el 1-2.

Aunque para este juego hay cosas importantes en disputa, Paulo Autuori, entrenador de Nacional, decidió darles descanso a varios titulares, entre ellos Jarlan Barrera, al que parece haberle cobrado haber rematado de manera tan displicente el penal de la gran final ante Millonarios, que terminó condenando a la derrota a los suyos.

También quedaron por fuera del grupo de convocados para este martes, habituales en el esquema como Yerson Candelo, Dorlan Pabón, Jefferson Duque y Cristian Zapata, todos hicieron parte de la final del pasado sábado. En su lugar, el brasileño decidió poner a una gran cantidad de canteranos que serán comandados por Tomás Ángel como el de más minutos sumados.

Jarlan Barrera botó el penal más importante de la serie con Millonarios. - Foto: Win Sports

El compromiso, que tendrá lugar en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, puede que tenga un clima tenso tras el reencuentro de los jugadores con la afición tras la pérdida en Bogotá. Aunque no se ha anunciado nada por parte de los aficionados, causará relevancia cómo será el recibimiento para el equipo desde las 7:00 p. m. cuando inicie el juego.

Salidas tras el subcampeonato

Este lunes se dio a conocer que prácticamente están ‘cocinadas’ las dos primeras salidas del ‘verdolaga’ tras la dolorosa derrota en la final. Una de ellas corresponde a la de un futbolista que estuvo titular en la finalísima de vuelta frente a Millos y, por su parte, otra involucra a un ausente por las recurrentes lesiones que le han impedido tomar ritmo en el cuadro que dirige Paulo Autuori.

🚨 Nelson Palacio (22) ya llegó a Utah. En las próximas horas se realizará exámenes médicos y después firmará su contrato con #RealSaltLake por 4 años con posible extensión 🟢⚪️🇺🇸



👀 #AtléticoNacional conservará un porcentaje del centrocampista en caso de futura venta pic.twitter.com/9aHLsISwud — Pipe Sierra (@PSierraR) June 26, 2023

A raíz de varias informaciones divulgadas por diversos líderes periodísticos que siguen el entorno ‘verdolaga’, se confirmó desde tiempo atrás que la salida de Nelson Palacio iba a finiquitarse tarde o temprano. El volante, surgido de la cantera de Atlético Nacional, iba a dejar el barco para darle una buena ganancia al club, además de progresar en lo deportivo con su ida al Real Salt Lake City de la Major League Soccer.

Entrenamiento de Atlético Nacional. - Foto: Prensa Atlético Nacional

Por otro lado, se confirmó algo que parecía ‘cantado’ desde días atrás: la no continuidad de Francisco Da Costa en el plantel. El atacante brasileño no colmó las expectativas en su fugaz paso por la institución, teniendo en cuenta que llegó como una de las principales cartas en ataque.