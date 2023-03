“Hasta mi abuela que está enferma se paró y se alegró”, Nelson Palacio y su convocatoria a la Selección Colombia

En Apartadó, Antioquia, se sienten orgullosos de Nelson Palacio. El volante de Atlético Nacional, que a sus 21 años recibe su primer llamado a Selección Colombia de mayores.

Para su carrera es un paso enorme si se tiene en cuenta que no pasó por equipos nacionales juveniles. Sin embargo, su continuidad y buen trabajo en el equipo verde de Paulo Autuori le valieron estar en la lista del profesor Néstor Lorenzo.

“Tenía muchas felicitaciones en mi celular: felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones”, contó sobre como se enteró del llamado.

Agregó que “cuando entro y miro la lista, claro, ahí estaba”, dijo con una sonrisa que no puede ocultar.

Nelson Palacio celebra con Yerson Candelo y sus compañeros en el Atanasio Girardot. - Foto: Dimayor

Su alegría la compartió de inmediato con sus seres incondicionales y de hecho confesó que será la mejor cura para su abuela que no se encuentra bien de salud.

“Ahí mismo corrí a decirle a mi papá, a mi mamá. Hasta mi abuela, que está enferma, se paró, se alegró”, confesó a las redes de Nacional.

Palacio está listo para enfrentar a Corea el 24 de marzo y Japón el 28 de ese mismo mes, si así lo quiere el profesor Néstor Lorenzo.

“Es una bendición muy grande, no me lo imaginaba. Me tomó por mucha sorpresa”, indicó el jugador que pasó por Valledupar.

Reconoció que su actual equipo, Atlético Nacional, tiene mucho que ver con este logro, teniendo en cuenta que es uno de los dos equipos con un centro de alto rendimiento.

“Aquí en Nacional me he formado, Nacional te da todas las comodidades. Te lo da todo”, agradeció al club ganador de dos Copas Libertadores.

Nelson Palacio, jugador de Nacional llamado a la Selección Colombia - Foto: @nacionaloficial

Nelson ya suma en su palmarés una Copa, una Liga y una Superliga.

“Esto también es de Nacional y de la gente de Urabá que me apoya”, puntualizó y por un momento dejó la modestia que lo caracteriza como un joven tímido y se dio crédiro al buen trabajo que ha realizado en más de 700 minutos sumados en 2023.

“El trabajo que he venido haciendo está dando sus frutos”, cerró.

Lista de convocados

Alexis Pérez, Giresunspor (TUR)

Álvaro Montero, Millonarios FC (COL)

Camilo Vargas, Atlas FC (MEX)

Carlos Cuesta, KRC Genk (BEL)

Daniel Muñoz, KRC Genk (BEL)

Dávinson Sánchez, Tottenham Hotspur (ING)

Deiver Machado, RC Lens (FRA)

Devis Vásquez, AC Milan (ITA)

Diego Valoyes, CA Talleres (ARG)

Dylan Borrero, New England Revolution (USA)

Falcao García, Rayo Vallecano (ESP)

James Rodríguez, Olympiakos FC (GRE)

Jéfferson Lerma, AFC Bournemouth (ING)

Jhon Arias, Fluminense (BRA)

Jhon Jáder Durán, Aston Villa (ING)

Jhon Lucumí, Bolonia FC (ITA)

Entrenamiento de la Selección Colombia Masculina de Mayores, realizado en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Juan David Mosquera, Portland Timbers (USA)

Juan Fernando Quintero, Junior FC (COL)

Johan Carbonero, Racing Club (ARG)

Johan Mojica, Villareal CF (ESP)

Jorge Carrascal, CSKA Moscú (RUS)

Kevin Castaño, Águilas Doradas (COL)

Matheus Uribe, FC Porto (POR)

Nelson Palacio, Atlético Nacional (COL)

Rafael Santos Borre, Eintracht Frankfurt (ALE)

¿Cuándo son los amistosos de fecha FIfa?

24 de marzo

Corea vs Colombia

Estadio: Ulsan Munsu Football

Hora: 8:00 p.m. (Hora Local)

28 de marzo

Japón vs Colombia

Estadio: Yodoko Sakura Stadium (Osaka)

Hora: 7:20 p.m. (Hora Local)