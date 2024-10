¿Ser bonito le salió caro? Raúl Ocampo reveló el feo que le hizo su familia siendo niño: “Ay, tan víctima”

El actor Raúl Ocampo, oriundo de la ciudad de Santa Marta, se ha consolidado como uno de los actores revelación del momento en Colombia. Su talento para la actuación lo ha explorado tanto en telenovelas, como en películas y obras de teatro.

Aunque Raúl ha tenido grandes logros en su vida, el mes de octubre del año 2023 fue una de las fechas más tristes de su vida, pues Alejandra Villafañe, su pareja, murió el día 21 al perder la batalla contra un delicado cáncer de senos y de ovarios que consumió sus días.

Raúl Ocampo sufrió la pérdida de Alejandra Villafañe. | Foto: Hérnán Puentes

Ocampo, que ha participado en producciones como La playita, La Cacica, Ana de nadie, la versión más reciente de Café con Aroma de mujer, y en la película Loco por Vos, abrió su corazón en los últimos días en varias entrevistas y en el programa de The Suso’s Show reveló detalles de su vida personal.

Raúl Ocampo reveló que fue víctima de discriminación en su familia

Un detalle revelado por Raúl en su niñez llamó la atención en la conversación, pues aseguró que fue víctima de discriminación en su propia familia por su aspecto físico. Y así se lo confesó a Suso.

“Yo le voy a decir algo, eso suena como ‘ay, tan víctima’, ¿Cierto? Como ‘Ay, pobrecito’. A mí en la familia, yo no sé por qué y seguro, usted va a decir que algo con el panadero o alguna vaina así, pero de la casa mía, de mis primos, de mis familiares, el único que tiene como estos colores soy yo”, dijo Raúl Ocampo.

Suso aseguró que eso fue por ser “bonito”, y Ocampo agregó que todo esto siempre se trató de tener rasgos diferentes, por lo que llegó a sentir que no pertenecía a su familia cada que veía rechazo por parte de los miembros.

Aunque la razón de la discriminación causó cierta gracia tanto en el público como en Suso, incluso en el mismo actor, Raúl aprovechó para dejar un mensaje de aliento y de apoyo para todas las personas que sufren de algún tipo de rechazo, desde el más “sencillo”, hasta el más delicado.

“Al final no importa lo que le hagan a usted, discriminación o lo que sea, en esencia era una discriminación y yo lo que sentía en esos momentos era que yo no pertenecía. Imagínese lo que es uno sentir que no pertenece. Y seguro a todo el mundo le ha pasado, porque a todo el mundo nos hacen discriminación de una u otra forma”, aseguró el actor, que hace días reveló la extraña forma en la que se le manifestó Alejandra Villafañe.

De igual forma, agregó, dejando una gran lección para el público presente y para sus seguidores: “Yo la estoy tirando así en general para que todos puedan decir ‘yo también me he visto en esa posición’. Y al final lo que uno tiene que hacer con esas cosas de la discriminación es entender […] Yo no controlo usted qué me diga, pero sí controlo yo cómo reacciono: lo que A dice de B, dice más de A que de B”.

Raúl Ocampo habló de su niñez y la discriminación que sufrió. | Foto: Instagram @ocamporao

Aunque Suso trató de tomar lo confesado por Ocampo con gracia, y luego de mencionarle que “Bonito, bonito no es”, en medio de risas, muchos de sus seguidores aseguraron que es “divino”, e incluso algunas afirmaron que les gustaría “casarse con él”.