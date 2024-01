Silvestre vs. Dua Lipa, video con IA llevó a otro nivel un enfrentamiento entre los artistas; imágenes dieron sorpresa

Esta noticia llenó de emoción a los amantes del vallenato, llevándolos a celebrar la presentación del artista guajiro en la capital del país. Por el contrario, otros no dudaron en cuestionar que le facilitaran este escenario deportivo a la celebridad nacional, señalando el hecho de que a artistas internacionales como Dua Lipa les haya tocado presentarse en espacios como el parqueadero de Salitre Mágico.

Diana Ángel se destapó y habló sobre sus luchas políticas del pasado: “Esperaba que no nos defraudaran”

Sin embargo, las condiciones del evento fueron reprochadas y foco de memes en redes, pues no se veía el escenario, las zonas de boletería no se diferenciaban y era complicado el sonido. La experiencia no fue positiva y terminó como centro de críticas en las plataformas digitales.