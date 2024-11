Stock Models rompe el silencio y se pronuncia sobre el caso de Íngrid Karina; soltó inesperado giro en la historia

“Soy Karina, mucho gusto. Hablo siete idiomas: inglés, hebreo, francés, tengo tres nacionalidades, pero de momento, estoy aquí. En estas calles no necesitas mostrar tu hoja de vida para que te respeten. No sé matar, no sé robar, pero me toca mantenerme. Hay mucha gente, por ejemplo, que así yo tenga plata en el bolsillo me rechaza para venderme algo. En la economía no importa cómo te ves, lo que importa es si traes dinero”, comentó en el post .

“Tuve un esposo que me dio mucho dolor y ahora caí aquí, donde esta gente me trae más dolor, entonces no sé exactamente qué era mejor, si aguantarme más a este man, el dolor de mis hijos o aguantar esta mier... He estado al borde la muerte, casi me mato, tengo una puñalada por comerme un arroz, la falta de respeto a las mujeres... Me ha tocado pararme muy duro. Hoy, quisiera estar en un hotel, pero no tengo plata”, agregó.