¿Tienen espermatozoides congelados? Alina Lozano y Jim Velásquez publicaron un video al respecto

Alina Lozano y Jim Velásquez son una de las parejas más polémicas de la actualidad, pues la diferencia de 30 años de edad que existe entre ellos, no es de agrado para miles de personas en la web. De hecho, una gran cantidad de cibernautas han generado conversación frente al tema, ya que consideran que se trata únicamente de una estrategia publicitaria para obtener seguidores en redes sociales y aumentar las interacciones en sus publicaciones.

¿Alina y Jim tienen espermatozoides congelados?

“¿Por qué te relames, son los espermatozoides de mi futuro esposo. Guarda esa lengua, ¿es que le quieres ayudar a sacar los espermatozoides a Jim? Es que claro, tiene la piel divina, ¿hace cuánto que le estás compartiendo la mascarilla? Rosa, jamás pensé que me fueras a traicionar, no seas descarada”, dice Alina en medio de gritos y enojo.

Por otro lado, se dirige a su pareja de 23 años y le dice: “Mira cómo se los frota, ella me dijo “mire esto rico que le tengo”, con cara de lujuria”.

¿Qué opinan los cibernautas?

Este tipo de videos son los favoritos de los fanáticos de la polémica pareja, por esta razón, los comentarios graciosos y humorísticos, no se hicieron esperar.

“No puedo con ustedes, en serio, no paro de reír”, “Me gusta la actuación de Rosa”, “Los amo, me encantan”, “Ustedes son de lo mejor, la rompen siempre” y “Que risa jajajaja yo estoy muerta de la risa en mi cuarto. No puedo con tanta locura de ustedes, gracias por hacerme reír”, son algunos de los comentarios que llaman la atención dentro de la publicación.