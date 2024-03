Toman radical decisión con Rubén Lanao, acordeonero de Silvestre Dangond, señalado de vulnerar intimidad de su expareja

Sin embargo, antes de que se divulgarán en las redes sociales los videos íntimos, el acordeonero le hizo una dura advertencia a su expareja, a través de un mensaje de WhatsApp: “Si te llega un video de nosotros, entonces no me digas nada” .

Sin duda, el caso se ha vuelto viral, viéndose afectada la integridad de la expareja del acordeonero, quien asegura sentir temor de que su expareja por las represalias que pueda tomar al respecto: “Es triste ver como mi privacidad y mi intimidad se han visto vulneradas por confiar en alguien a quien en algún momento amé. Duré cuatro años con una persona que no respetó mi privacidad. Expuesta y señalada, yo creo que es poco para expresar cómo me he sentido en este último mes donde no he podido prácticamente ni siquiera salir de mi casa por miedo”, concluyó.