Luly Bossa desenmascaró en vivo a Epa Colombia por supuesta ‘ayuda económica’ para su hijo: “Con eso no se puede equivocar”

“Mi Ángelo se me fue. Ahora lo que necesito es ayuda, porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso ; necesito ayuda, y quiero darle una despedida como Dios manda y todo eso (...). Por favor, oren por mí porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno... Gracias”, fueron las palabras que se apreciaron a través de Instagram.

Luly Bossa desmintió en vivo a Epa Colombia

“Quiero aclarar una cosa, a mí me dicen que Epa Colombia me ayudó, me van a disculpar, yo no recibí nada de Epa Colombia, yo quiero aclarar eso (…) La señorita a lo mejor tuvo una buena intención, pero nunca recibí nada de ella, entonces quiero aclararlo porque ahí no pasó nada”, señaló.