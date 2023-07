Víctor Mallarino no se quedó callado y criticó “actitud inaceptable” del presidente Petro

Siempre que sucede un retraso en la agenda del mandatario el Palacio de Nariño comunica el porqué del no cumplimiento en los tiempos de los compromisos y al parecer siempre hay justificaciones precisas para que Petro llegue tarde, asunto que varios tuiteros hicieron ver en el hilo del actor. Aún así, Víctor sigue muy firme en su postura y no da su brazo a torcer.

“¿Cuál crees que sea la razón, estimado Víctor?... Razones de seguridad. Mala coordinación de agenda. Falta de gestión del tiempo, dispersión. Simple irrespeto al tiempo de los demás”, “¿Por qué siempre se busca responsabilizar a los demás y no al presidente?”, “Disonancia cognitiva. El líder es perfecto, no conciben algún error o defecto, prefieren rebuscarse otras explicaciones”, “¿De qué se queja? Usted votó por ese exguerrillero, su agenda no la cumple porque a él no le importa…”, son algunos de los trinos que hacen parte de las respuestas del tweet de Mallarino.