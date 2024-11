Video: Fan de Westcol se tatuó su rostro en una pierna, así reaccionó el influencer

No obstante, otros usuarios de internet no vieron con buenos ojos la decisión del fanático de Westcol, pues en varias ocasiones el hombre se ha visto envuelto en varias polémicas, generando discordia con algunas de las figuras más importantes de la farándula nacional, por lo que varios padres de familia lo tienen catalogado como “un mal ejemplo”.

La reacción de Westcol al ver un fan se tatuó su cara

“Solo la gente que me sigue y ese que se tatuó, sabrá cómo yo le he ayudado en su vida ”, afirmó con seguridad.

Usuarios en redes sociales compartieron sus opiniones sobre el tatuaje del fan de Westcol

“No puedo creer que alguien haya sido capaz de hacer eso, ¿cómo se van a dañar la piel poniéndose a Westcol? Jajaja”; “El tatuaje está bonito, pero no sé qué buena decisión fue esa”; “Quedó chimba, a mí si me gustó”; “No entiendo por qué critican a la persona, a ustedes, ¿qué les importa lo que se tatúen los demás?”; “La verdad no entiendo cómo se tatúan a este personaje, pero bueno, cada quien”; “Jajaja, no lo puedo creer”, son algunos de los comentarios que sobresalieron en redes sociales como Instagram y TikTok.