Video | Por andar peleando, Daniela Tapia y Zulma Rey casi ocasionan una tragedia en ‘MasterChef’

Esta pelea entre la colombiana y la cubana generó que no le prestaran la suficiente atención a los fogones de la estufa que tenían encendida, por lo que por poco se ocasiona un accidente dentro del set de grabación del show.

Cabe resaltar que, a la hora de seleccionar las parejas, ninguna de las dos mujeres fue escogida por sus compañeros, razón por cual no tuvieron otra opción que trabajar juntas. “Las dos nos miramos y ya, somos las que nadie escoge, hagamos lo mejor que podamos”, mencionó Daniela ante las cámaras del C anal RCN .

La actrices entraron en conflicto al verse con opiniones diferentes frente a si debían o no preparar una hamburguesa vegetariana, ya que el país que les tocó fue India, y debido a que, según se conoce, las vacas son sagradas en este territorio, Zulma no estaba muy convencida. Sin embargo, se basaron en las decisiones de Daniela.

La situación se tornó aún más incómoda cuando Claudia Bahamón, presentadora del programa desde su primera temporada, llegó a la estación en la que estaban trabajando y le dijo a Daniela: “prepárate porque en la India, la vaca es sagrada... Si a mí me dicen que me van a entregar una hamburguesa inspirada en la India con una vaca metida ahí, yo digo, eso ya no es de la India, yo, de pronto los chefs dicen que sí”, asustando de nuevo a las participantes.