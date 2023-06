Viña Machado revela cuál es su peor defecto

Viña Machado ha estado muy activa en las redes sociales durante los últimos días, haciendo dinámicas de Instagram en las que le da la oportunidad al millón de seguidores que tiene para que le indaguen sobre todos los temas que les inquieta y tienen que ver con la intimidad de la samaria, quien ha enamorado a todo Colombia con sus interpretaciones magistrales en producciones como Enfermeras, El General Naranjo y Leandro Díaz.

En la pasada dinámica que realizó uno de sus fanáticos le atinó a preguntar cuál era el peor defecto que ella tenía, pues por muy escultural que sea su cuerpo y muy versátil su talento como actriz, algo no tan decoroso debe tener su personalidad, asunto que ella no tuvo reparo en reconocer, respondiendo ducha cuestión con una foto de ella posando muy sensual recordando sus épocas de modelo.

Viña Machado. - Foto: Foto: Instagram @vinamachado.

“Querer controlar todo. Complacer a los que amo. ‘Mi tonito’, en especial mi tonito, Cojo rabia rápido y así de rápido me apago. A veces soy muy orgullosa y voy diciendo las cosas sin filtro. PD: trabajo para ser mejor persona, para cambiar mi tonito, para ser prudente, para filtrar y no hacer daño con mis palabras”, relató la samaria, dejando claro que no es uno su defecto, sino que son varias las actitudes que ella reconoce tener y está tratando de cambiar.

Más que sorprender, esta respuesta encantó a más de un cibernauta, pues son actitudes lamentablemente cotidianas que no son tan graves, pero que sí pueden llegar a afectar a las personas que reciben palabras mal dichas o rabias injustificadas solo por un impulso o una emoción encontrada, actitudes con los que muchos se siente identificados.

Viña Machado. - Foto: Foto: Instagram @vinamachado.

¿Novedades en el corazón de viña?

Hace un par de semanas se difundió el rumor de que Machado ya tenía un nuevo amor en su vida y se trataba de un colega suyo 12 años menor, todo gracias a unos videos que publicó la samaria junto a varios de sus amigos actores disfrutando de unos días de sol a las afueras de Bogotá, donde estaba también su presunto nuevo novio.

No fue, sino hasta hace un par de días que tanto Viña como el actor Eduardo Pérez se presentaron juntos en un evento social y demostraron oficialmente su relación, alborotando los ánimos de todos sus seguidores, quienes empezaron a hacerle preguntas a la ahora nueva pareja para conocer más de su romance y de cómo llevan su amor en este poco tiempo que están juntos.

Sin embargo, la alegría se tornó gris y todo porque la actriz es muy clara al momento de dejar claro si dará o no más información sobre su noviazgo, pues es bien sabido que Viña es muy reservada con su vida privada, al punto que nunca ha mostrado el rostro de su hijo y ahora no va a revelar más detalles de su amor con Pérez, quien también se ha dejado ver en la televisión colombiana y latina en producciones como Chica Vampiro y Soy Frankie.

Viña Machado y Eduardo Pérez expusieron su amor en redes sociales. - Foto: Tomada de Instagram @vinamachado

En esta dinámica de preguntas que realizó la actriz en sus historias de Instagram, respondió una de las incógnitas más frecuentes en su mensaje directo: “¿Muestras más de tu relación? Si hacen linda pareja, Dios los bendiga”; dejando claro que no tienen ningún plan de revelar detalles sobre la cotidianidad entre ella y Pérez.

“Tan lindo que es guardarse, resguardarse, cuidar y proteger la intimidad de lo que amas”, fue la frase que escribió Viña sobre un video de ella moviendo su cabeza en forma de negación, dejando claro que no va a contar más sobre ella y su novio, solamente hasta que los dos decidan compartir más sobre su idilio de amor.