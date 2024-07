Wilder Medina, exfutbolista de Santa Fe, cantó la tabla sobre reconocido actor que no soporta: “Se cree de sangre azul”

“ La persona que no me trago… ¿la verdad? A Aco Pérez. Siento que es una persona que se cree de sangre azul, le falta humildad, se creía más que todos...la manera como me hacía sentir era incómodo ”, dijo ante micrófonos.

“Él me celebraba en la cara y yo sentía esa rabia. Uno sabe, uno sabe que uno no le cae bien a alguien y yo le caigo mal a él...la energía lo dice, soy alguien de mucha energía. Me lleva en la mala y yo lo llevo en la mala”, comentó.

“Él me veía diminuto. Siempre era el pluma blanca, y hablaba mucho de que ‘viajé a España, que viajé a un lado, que viajé al otro, que esta plata…’ O sea, hablaba siempre de dinero, que él era el que más tenía. A mí me incomodan las personas así, yo cuando veo las personas así me alejo, siempre era hablando de quién tenía más. Me parece una persona muy presumida y cuando salí de ese grupo me di cuenta que no era de los míos, porque siempre me tiraba”, agregó.