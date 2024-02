Yeison Jiménez confesó cuál era el gran sueño que quería cumplir cuando comenzó como cantante

Sin embargo, su camino no ha sido sencillo. Han pasado más de diez años desde que lanzó Con El Corazón-Volumen 1, su álbum debut. Desde entonces, Yeison Jiménez ha seguido construyendo su imperio, presentando nueva música y brindando shows no solo en Colombia, sino también en varios países del mundo.

Por supuesto, sus fans no se reservaron los comentarios y procedieron a expresar su admiración : “Qué emoción ver su propia evolución y sentirse feliz porque creyó y persevero en su sueño” ; “felicidades por su proceso”; “los sueños sí se cumplen”; “papi, sos el ejemplo más claro de que todo se puede lograr”, dicen algunos de los apuntes.

“ Yo me imaginaba que iba a cantar y que iba a llegar a pegar un par de canciones y que me compraría mi casa, mi carro y que ya, que eso iba a ser toda la historia ”, confesó el artista. Sin embargo, su camino fue otro.

“Jamás me imaginé que iba a poder trascender en el tiempo y hacer tantas cosas a nivel internacional. Yo era un vendedor de aguacates y no pensaba que podía cantar en España, México o Estados Unidos. Me dejo sorprender todos los días, dejo que las cosas sigan su rumbo”, redondeó Yeison Jiménez al citado medio.