Yeison Jiménez rompió el silencio y reaccionó a señalamientos de Luis Alberto Posada: “Me dolió mucho...No me voy a retractar”

Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada se convirtieron en protagonistas de una serie de noticias en los medios, debido a un cruce que se presentó en un show. Las celebridades llamaron la atención con una serie de declaraciones, las cuales se enfocaban en un lío entre ambos por supuestos sabotajes de sonido en un concierto.

De hecho, las miradas de algunos usuarios de redes sociales se posaron en una serie de contenidos que salieron a la luz, donde se podía observar un cruce de versiones entre los artistas. Pese a que el intérprete, proveniente de Manzanares, intentó manejar la situación y dar sus declaraciones, no todo resultó de forma positiva.

Luis Alberto Posada y Yeison Jiménez han protagonizado una polémica en las redes sociales. | Foto: Tomadas de Instagram @yeison_jimenez y @posadarecords_

Luis Alberto Posada, reconocido representante del género popular, no se contuvo con lo dicho por Yeison Jiménez semanas atrás y arremetió contra él, expresando su sentir en Lo sé todo. El colombiano estalló y pidió respeto, además de que su colega se retractara por lo mencionado en redes sociales.

“Me sabotearon el sonido, la gente se dio cuenta. Llegó un momento que un módulo no sonaba. La compañía de sonido y el productor, ya me venían haciendo eso tiempo atrás. Y no aguanté con el sonido. Quedamos esperando la llamada de Yeison Jiménez y nunca llamó, nunca apareció (…) Él viene y se lava las manos de una manera tan bonita, tira la piedra y esconde la mano. Yo a usted nunca lo he irrespetado, pero mano no haga cosas para buscar protagonismo y querer ser más grande que otros. Respete el género y las jerarquías, mi Yeison”, apuntó en la charla con el formato de entretenimiento.

Sin embargo, esto no frenó aquí, pues, recientemente, el intérprete de Aventurero tomó la palabra en otra charla radial y respondió a las acusaciones en su contra. Su versión fue contundente, negando que se retractaría por algo que no siente que hizo mal.

Yeison Jiménez habló sobre respuesta de Luis Alberto Posada. | Foto: Instagram @yeison_jimenez

Yeison Jiménez respondió a Luis Alberto Posada

Según se apreció en redes, Yeison Jiménez dialogó en Olímpica sobre lo que sucedió con el famoso cantante, señalando que nada de lo que se dijo era verdad. El artista fue claro en su posición, manifestando que esto sí lo ponía bastante triste.

“Yo tengo una pregunta para ustedes, quiero que me digan de todo corazón ¿En qué momento con mis palabras le falté el respeto? (…) Y yo no tengo que ver con ‘Sírvalo pues’, dijo ‘Lo Sé Todo’ ayer: ‘la empresa de Yeison Jiménez’, o sea son unos payasos, nunca ha sido mi empresa”, arrancó diciendo.

“Y si a mi me tocara retractarme, como dice Posadita, entonces lo único que podría decir es que no lo amo, que no es mi maestro, que no soy seguidor de él, que no lo voy a abrazar cuando lo vea y que no me siento orgulloso ni agradecido por lo que ha aportado a esta música (…) Ni siquiera dije que él tuviera la culpa de nada”, agregó, expresando su inconformidad con lo que pasó.

Jiménez, una vez más, negó estar involucrado en el sabotaje que sufrió el show de Posada, puntualizando que no se echaría para atrás con respecto a nada de lo que mencionó en sus contenidos, pues sentía que todo había sido de buena forma.

“A uno en esta vida siempre van a tratar de meterlo en problemas y es algo que suele pasar, pero esta vez me dolió mucho y me dio tristeza porque por lo que veo sí creyó que yo fui a dañar un sonido y yo no tengo porque hacer una cosa de esas (…) De mi parte, no me voy a retractar, dije que lo quería mucho, es un hombre al que admiro mucho, y sueño con contratarlo un día para que me cante sus canciones”, afirmó, aseverando: “Creo que está mal enfocada su energía y se está dejando influenciar mal hacia una persona que nunca le ha hecho nada, y de mi parte nunca va a recibir una mala palabra”.