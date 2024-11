Yeison Jiménez confesó el motivo por el que no asistió al funeral de su querido amigo

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más conocidos y famosos en Colombia. El intérprete de éxitos como Aventurero, Matemos las ganas, entre otros, ha logrado llevar su voz a grandes escenarios de la música popular.

El artista de Manzanares, Caldas, estuvo de gira por Estados Unidos y a pesar de tener el corazón con mucha alegría, la tristeza se apoderó de él, pues a través de redes sociales se despidió de un gran amigo a quien consideraba un gran hermano, sin embargo, no asistió a su funeral y contó la razón.

Hace algunas semanas, Yeison compartió un sentido mensaje de despedida ante el fallecimiento de este amigo: “De regreso a mi casa. Cansado pero, con el corazón agradecido. Qué mala noticia, José Miguel, parcero ash que tristeza hermano, que lastima por ti, por tu familia, por tu hijo. Dios es una tragedia, lástima que los seres humanos hagan tanto mal, lástima que en Colombia la vida no vale nada, te quiero, mi hermano descansa en paz”.

El artista para aquel momento no reveló mayores detalles al respecto, como varios compositores. | Foto: Instagram @yeison_jimenez

Si bien, el artista para aquel momento no reveló mayores detalles al respecto, como varios compositores, las historias de vida terminan entrelazándose con sus canciones y en esta ocasión no fue la excepción.

En medio del evento de lanzamiento de su sencillo Destino final en colaboración con Luis Alfonso, Jiménez no dudó en sacar a flote el dolor que trajo para él la partida de este amigo.

“En algún momento a todos nos van a tener que despedir y yo dije que chimba tener una canción mía ahí en esa lista y preciso me toca despedir a un amigo con esta canción. Me dio tan duro que no fui capaz de ir al entierro porque sabía que iban a poner mucha música mía y sabía que iba a hacer un desastre total, yo ahí. Entonces, bueno, también tenía mucho compromiso, pero creo la canción cumple con su deber, llevar un mensaje de que hay que vivir la vida y no hay que olvidar que estamos de paso”, fueron las declaraciones expuestas por Yeison Jiménez.

Por el momento, se desconoce el nombre completo de la persona y la razón de su partida, sin embargo, se pudo evidenciar que era un amigo muy cercano al cantante de música popular. En las horas siguientes a esta publicación agregó otra expresando que aún no podía creer su partida.

Por otra parte, el cantante también aprovechó para hablar de su carrera musical, pues el artista mencionó que estaba en uno de los puntos más grandes, pero debía darle prioridad a otros temas que lo rodean. Allí fue claro en que no estaba compitiendo con nadie y que en su camino debía frenar un poco el ritmo y el voltaje que lleva a diario.

“Son muchas cosas, sé que no es el momento de parar porque estoy en mi mejor momento, pero no voy a continuar a este ritmo, no me interesa competir con nadie, no me interesa demostrar a nadie. Ya mi cuerpo no me está respondiendo de la misma manera, me cuesta mucho dormir, me duele mucho la cabeza, el dolor articular es muy pesado”, aseguró en su pronunciamiento en las plataformas digitales.

Jiménez también agregó: “Les voy a contar algo, nunca he estado en un concierto de reggaetón, nunca he estado en una fiesta de electrónica, no he podido ir a un Tomorrowland, no he podido ir a ni mierda. Todos los fines de semana estoy trabajando y eso también genera un tema psicológico, pues pienso yo”