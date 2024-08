Impactante: Yeison Jiménez se desmoronó y se dio una cachetada en el escenario por problemas de salud de su bebé

La inesperada reacción que tuvo Yeison Jiménez

Rompió en llanto y conmovió a sus fans

“No he podido dormir casi porque me tiene estresado el tema porque yo siempre he querido ser el papá que yo no tuve, entonces el no poder acompañarlo estos días en la clínica estando tan chiquito, me ha dolido mucho (...) En todo lo que va del fin de semana llevo seis shows, seis conciertos y no había tomado, pero hoy ya se me acumuló todo”.