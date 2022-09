Yina Calderón le ‘quedó mal’ al influencer Daniel Habif por estar pasada de tragos

Desde hace varios meses, Yina Calderón quedó en el centro de diversas reacciones y comentarios en redes sociales debido a los problemas que tiene con el alcohol, según ella lo confirmó. Las miradas de los usuarios de las plataformas digitales se posaron sobre los comportamientos de la joven y las polémicas que protagonizó por estar bastante tomada.

En medio de las controversias que surgieron en escenarios como Instagram y Twitter, la empresaria de fajas volvió a despertar reacciones en los curiosos por una noticia que compartió en sus cuentas oficiales. La influencer aseguró que se perdió un evento con el que soñaba por estar de fiesta y trasnochando.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un post, Calderón les contó a sus fieles seguidores que se sentía mal porque no logró asistir a un evento que esperó durante mucho tiempo. La empresaria afirmó que compró las boletas para asistir a la famosa conferencia de Daniel Habif, pero por un descuido suyo terminó quedándole mal al influencer.

Según relató la creadora de contenido, el pasado 3 de septiembre participaría de esta conferencia que se realizó en el Movistar Arena. En sus movimientos y jugadas por adquirir las boletas, logró conseguir buenos puestos para llevar a sus hermanas y así toparse con el mexicano.

“Quiero contarles algo que me parece importante y que ustedes me estaban preguntando demasiado. Pónganle cuidado a esta historia, ¿así o más vaga?”, dijo la colombiana en el clip.

“Resulta y pasa que esperé todo el hiju%?&@ mes la conferencia de Daniel Habif; compré las boletas, en primera fila, pa’ mis hermanas y pa’ mí. Y me fui para una fiesta con estos sujetos que están aquí, y cuando me desperté eran las 10 de la noche”, agregó a su historia, reflejando la mala racha que pasó por tener unos cuantos tragos en la cabeza.

Pese a que en su cuenta oficial de Instagram se observaron videos y fotos de lo que se vivió en el evento, Calderón aclaró que todo era un registro que hizo su hermana Leonela, quien sí fue a la conferencia y disfrutó de todo lo que aconteció. Ante las preguntas que llegaron a su perfil, la empresaria prefirió ser clara y no mentirles a sus seguidores.

“Me perdí a Daniel, yo no fui, el video que publiqué es de Leonela, mi hermana me lo pasó, me dijo que la conferencia estuvo espectacular. Yo no puedo creer que a mí me pase esto”, señaló sobre lo que sucedió.

Según las declaraciones que dio en un video, en su intento por remediar la falla que cometió con este plan, comprará nuevas entradas en otra ciudad y buscará la forma de disfrutar de las palabras que plasma el escritor en este evento.

“Voy a ir a verlo a otra ciudad, por eso no les dije: ‘Hey, estoy aquí’. Yo no fui, la verdad es esa. Subí los videos que me mandó Leonela, pero voy a ir a otra ciudad a verlo. Pero, ¿así o más ‘pata’?”, indicó la exprotagonista en el contenido, añadiendo que su solución sería efectiva para cumplir su sueño.

“Me perdí a Daniel, yo no fui a la conferencia, pero voy a ir a otra ciudad. Eso sí, apago mi celular, porque estos son mala influencia… En otra ciudad les contaré cómo estuvo Daniel”, puntualizó.

Calderón viajará a Pereira, supuestamente, el próximo 7 de septiembre y asistirá a la conferencia del influencer, quien reaccionó a una de sus publicaciones y le envió un mensaje por Instagram.

“Espero que haya sido de bendición”, escribió Daniel Habif en un texto, a lo que Yina le respondió: “Gracias, tú y tu esposa son geniales. Colombia los ama”.

Es importante recordar que esta misma situación la vivió Calderón en el mes de agosto, cuando fue invitada a la posesión presidencial de Gustavo Petro, pero terminó faltando por estar de fiesta y pasada de tragos.