Yina Calderón reveló que tuvo problemas con su nuevo apartamento temático de Barbie

Yina Calderón es una de las influencers colombianas más controversiales de los últimos años en redes sociales, debido a la diversidad de publicaciones que suele hacer en sus cuentas oficiales. La empresaria de fajas, que dejó plantado a Gustavo Petro en la ceremonia de posesión, despierta toda clase de reacciones entre los curiosos que navegan por los espacios digitales.

Tras mostrar el resultado de sus glúteos por culpa de los biopolímeros que le fueron inyectados tiempo atrás, la creadora de contenido cautivó a más de uno de sus seguidores con el anuncio de un nuevo proyecto, el cual estaba inspirado en la Barbie. La joven reveló que lanzaría el primer apartamento temático del personaje en Colombia, con libre visita del público.

La ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 dio un vistazo a su idea, reflejando los cambios y modificaciones que le estaba haciendo al espacio. Sin embargo, en las últimas horas, Calderón contó que todo se fue al piso debido a problemas que tuvo con la administración del conjunto donde queda este apartamento.

Ya no va el apartamento de Barbie, ¿por qué?

De acuerdo con lo que quedó registrado en una serie de videos, la influencer comentó un poco sobre los obstáculos que presentó su proyecto en aquel lugar, debido al reglamento del conjunto residencial. En la explicación que dio, la empresaria indicó que por cuestiones de la propiedad horizontal no se puede ingresar gente al espacio y se evita el tema comercial.

“¿Cómo va nuestro proyecto de la casa de Barbie? Ha sido grande, gigante, pero no es fácil. Lleva atención, dinero, creatividad…vamos bien en los interiores, hemos avanzado demasiado”, dijo la colombiana, dando paso a los detalles no tan positivos de su idea.

“Prefiero ser muy sincera. Acontece y pasa que ya teníamos casi acabado el apartamento, teníamos instalado jacuzzi, muchas sorpresas y todo…pero luego la administración del edificio me dice: ‘Qué pena, pero usted aquí no puede ingresar gente por propiedad horizontal. No se puede hacer este tipo de cosas en conjuntos’”, señaló la joven, bastante achantada por los cambios que tuvo que hacer.

En medio de la crisis que vivió con la noticia, intentó buscar ayuda con abogados y la administración del edificio, pero nada resultó como esperaba. Los encargados del conjunto se negaron por completo, perdiendo la inversión que hizo desde el inicio.

“Me asesoré de un abogado experto en propiedad horizontal y el reglamento interno del conjunto lo dice, yo no me fijé en ver antes de hacer la inversión. Por lo tanto, hasta me dieron ganas de llorar, fuimos a hablar con la administradora del conjunto y fue imposible…perdí todo el tiempo y el dinero que gasté, toda la inversión del apartamento”, dijo.

No obstante, a pesar de que se mostró afectada, Yina Calderón puntualizó en que se mudaría al apartamento y trasladaría su idea a una casa en la que estaba viviendo, de forma que no se rendiría con respecto a la temática de la barbie.

“No me queda grande sino la ropa. Nosotros adquirimos una casa en la que vivíamos, entonces la estamos adecuando para que ya no sea el apartamento, sino la casa de Barbie. Obviamente se me aumentó la inversión un 100%, pero la estamos dando”, agregó sobre sus planes.

Yina Calderón contó a sus seguidores que a pesar de los contratiempos que surgieron con este proyecto, retomó la idea y reglamentó todo lo necesario en su nueva casa, de manera que el público pueda ir a visitar el espacio y disfrutar de toda la experiencia.

La joven dejó una imagen de referencia de cómo es el proyecto que busca, basándose en las creaciones de otras mujeres en distintos países. Sus planes son superar estos conceptos y construir el escenario mejor inspirado en el personaje de Mattel.