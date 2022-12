Yina Calderón: “¿Quién quiere mar?”, pregunta la DJ mientras posa en diminuto bikini

A Yina Calderón no le da pudor mostrar su cuerpo de ninguna forma, pues ya ha publicado una infinidad fotos y videos mostrando tanto lo que se le ve por fuera, entre curvas y cicatrices, y lo que tiene por dentro, como cuando publicó parte de su cirugía de extracción de biopolímeros o cuando le sacaron una prótesis de su glúteo porque se le infectó la herida que nunca le cerró por no dejarse los drenajes.

Aún así, Yina es feliz con sus cirugías y los resultados de su cuerpo moldeado a punta de bisturí y cánulas, pues para ella es un factor de autoestima el verse voluptuosa y con la oportunidad de usar prendas que le marquen sus atributos, como el bikini diminuto que acaba de mostrar en la cuenta de Instagram que ella usa para su venta y promoción de fajas.

En dicho perfil publicó un video donde está encerrada en un baño y con su celular graba su reflejo en el espejo, que deja ver el conjunto blanco con estampado mini en flores lavanda, que no deja nada a la imaginación y sí hace que salten a la vista las líneas por donde los doctores han ingresado para cumplir los deseos de la también DJ.

“🥵¡Qué calorcito! ¿Quién quiere mar?🥵”, escribió la influencer en su publicación, desatando toda clase de emociones y sensaciones en sus más de 828 mil seguidores, quienes le empezaron a dejar mensajes como: “Yina me cae tan bien”, “Esooooooo vamos pa’l ante”, “Le quedo muy lindo esta vez”, “Pero no se le veo q le falte el glúteo, o sea, la prótesis que te sacaron , te vez bien nena”, “Yo contigo me iría hasta el fin del mundo mi corazón… Está como la caña en primavera” y “👏👏👏👏👏👏👏 se ve mejor, solo falta que se haga un lindo tatuaje en el estómago, dónde tiene la cicatriz, queda regia”.

Yina también se mostró en este bikini diminuto en sus historias de Instagram, donde le contó a sus seguidores el nuevo proyecto que acaba de empezar, que tiene que ver con seguir moldeando su cuerpo, pero dejó claro que ya no puede pasar por ningún quirófano, pues sus últimas cirugías han sido muy invasivas, riesgosas y de rescate, que han resentido a su cuerpo al límite; una más y podría comprometer su vida.

“Nenés, lo que les quería contar es que así está mi abdomen, sin filtros, sin edición, sin nada. Lo que quiero es marcarme el abdomen, no con cirugías, ya no me puedo volver a operar, entonces me voy a marcar con juicio, me voy a marcar fajas, voy a ser juiciosa con la alimentación, voy a tomarme los jugos, yo ya no consumo licor… Casi, entonces hoy es mi día número uno, quiero que me vean. De aquí al 31 de diciembre les voy a mostrar y me voy a marcar, me voy a rayar y ese va a ser mi reto personal para esta Navidad, mi reto propio... o sea, quiero los cuadros así”, dijo la DJ señalando donde quiere ver sus músculos marcados.

Cabe recordar que yina está pasando por un momento de desintoxicación y recuperación de una recaída grave que tuvo con el alcohol, adicción que ya le estaba dañando varios aspectos importantes de su vida como su salud, su trabajo y su familia.

De hecho fue una intervención de su padre la que la hizo entrar en razón, pues le dijo que si seguía bebiendo en el ritmo que lo hacía iba a “dejar en la ruina”, asunto que hizo que la empresaria abriera los ojos y cambiara su estilo de vida.