Video: Yina Calderón y su familia hicieron particular fiesta “subida de tono”; Merly Ome, madre de la influencer, volvió a hacer twerking

Yina Calderón se convirtió en una de las creadoras de contenido más polémicas de las redes sociales en Colombia, debido a una serie de publicaciones y declaraciones que realizó con el paso del tiempo. La huilense desató comentarios con sus cirugías estéticas, sus peleas con otros famosos y las constantes fiestas que llevó a cabo con si familia y amigos.

Recientemente, con motivo del cumpleaños de su hermana Leonela, la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 volvió a realizar una de sus controversiales reuniones, donde no faltaron los tragos, la música y los bailes. Toda la familia se divirtió, le cantó a la integrante por el nuevo año de vida que recibía y ninguno dudó en registrar particulares momentos que salieron a la luz.

De acuerdo con lo que publicó Yina Calderón en su perfil, este festejo estuvo acompañado de torta, canciones norteñas, música comercial y la típica energía de “una familia colombiana”. La empresaria de fajas se mostró tomando solo “un mojito”, mientras que sus acompañantes ya estaban subidos de tono.

“Esto es mucha fiesta, me voy a tomar un mojito. Solo uno, solo uno, porque esto arrancó en el cumpleaños de Leonela”, dijo la creadora de contenido, plasmando que la temática de la fiesta eran los 80′s.

Pese a que todo parecía normal y común como en cualquier reunión, Calderón volvió a registrar un pequeño clip en el que aparecía su mamá, Merly Ome, reviviendo un comentado twerking que realizó en el pasado, al ritmo de Envolver, canción de Anitta. La progenitora de la influencer se ubicó en el piso, movió su pelvis de lado a lado y fue aplaudida por sus compañeros, mientras sus hijas le bajaban el vestido para que no mostrara de más.

De igual manera, otra de las hermanas de Yina, Claudia Calderón, también se tiró al piso y dejó ver sus pasos de baile. La empresaria agregó un texto en el que aseguraba que su familiar ya estaba “borracha” y sabía que todo se iba a descontrolar con el paso de las horas: “Mi hermana se emborrachó. Algo me dice que esto terminará mal jajajajaj”.

La familia se disfrutó cada espacio de la celebración, bailando entre ellos y consumiendo más alcohol. Todo fue escalando, poco a poco, al punto de que la exprotagonista puntualizó en otro contenido que “ya me emborraché, me emborraché”.

“Qué chimba ser de Colombia”, se lee en una de las publicaciones que se subieron a la red social, donde Calderón tomó paso a las críticas y expresó que sabía lo que diría la gente de su núcleo familiar, a los cuales amaba y respetaba como eran.

“Yo vine pal’ baño, ya estoy como ‘prendida’, pero me voy a acostar porque prometí no volver a emborracharme tanto. Pero mi familia es única, ustedes vieran como están afuera, mi familia es única. Yo siento, sin ser creída con nadie, que mi familia es la más familia típica familia colombiana; estrato 3, 2, 1. Que se goza lo que sea, uno no tiene plata, pero tiene alegría y personalidad y es lo que cuenta”, dijo en su cuenta personal.

Por último, en la recopilación de contenidos que hizo una cuenta de Instagram, se logró ver que Calderón se alcanzó a molestar con su hermana Juliana Calderón, quien estaría buscando darle “picos” por lo tomadas que estaban. El descontrol y la fiesta siguieron hasta muy tarde, pese a que la colombiana había dicho que se retiraría a dormir temprano.

“Ay, ya Juliana, picos no. ¿Se emborrachó?”, dijo con un tono serio al ver que su familiar quería besarla en la boca.