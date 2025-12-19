Vinos

Este es el secreto de uno de los mejores vinos del mundo

Amelia Chardonnay, de Concha y Toro, alcanzó una calificación de 98 puntos otorgada por uno de los críticos más reconocidos. Conozca por qué este vino chileno es tan especial.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
19 de diciembre de 2025, 8:28 p. m.
El Amelia Chardonnay fue considerado el mejor en su categoría en Chile dentro del informe “Chile costero: Un terroir poco conocido que vale la pena descubrir”.
El Amelia Chardonnay fue considerado el mejor en su categoría en Chile dentro del informe “Chile costero: Un terroir poco conocido que vale la pena descubrir”. Foto: Global Wine - API

En el norte de Chile, a las puertas del desierto de Atacama y bajo la influencia constante del océano Pacífico, un viñedo ha vuelto a demostrar que el carácter de un origen puede trascender fronteras y convertirse en referencia mundial.

La cosecha 2024 de Amelia Chardonnay, el vino de alta gama de Concha y Toro, alcanzó un hito histórico al recibir 98 puntos por parte de Joaquín Hidalgo, uno de los críticos más influyentes de la industria vitivinícola internacional y especialista en vinos de Chile, Argentina y España para la publicación Vinous. Se trata de la calificación más alta obtenida por este vino desde su creación y lo posiciona, además, como el Mejor Chardonnay de Chile dentro del informe “Chile costero: Un terroir poco conocido que vale la pena descubrir”.

Hidalgo evaluó cerca de 200 etiquetas chilenas y destacó a Amelia Chardonnay 2024 como el mejor Chardonnay del conjunto. Sobre esta cosecha, el crítico subrayó su complejidad y equilibrio, resaltando una crianza en roble medida y un perfil de fruta madura pero fresca, característico del Valle de Limarí. Destacó sus notas de hinojo, jengibre y manzana verde, acompañadas por flores de acacia y tilo, junto a un paladar amplio, refrescante y con una marcada salinidad, sello distintivo de la región.

Joaquín Hidalgo evaluó cerca de 200 etiquetas chilenas y destacó a Amelia Chardonnay 2024 como el mejor Chardonnay del conjunto.
Joaquín Hidalgo evaluó cerca de 200 etiquetas chilenas y destacó a Amelia Chardonnay 2024 como el mejor Chardonnay del conjunto. Foto: Global Wine - API

Este nuevo reconocimiento vuelve a poner en el centro de la conversación al viñedo Quebrada Seca, ubicado en un terroir extremo del norte chileno. Sus condiciones naturales —la influencia del Pacífico y suelos ricos en carbonato de calcio— han convertido a esta zona en un origen excepcional para la elaboración de Chardonnay y Pinot Noir de alta gama, consolidando al Valle de Limarí como uno de los territorios más prometedores para la vitivinicultura de excelencia.

Contenido en colaboración

¿Riesgo de desabastecimiento de energía eléctrica en 2027?

Contenido en colaboración

Vassar cerró con fuerza su novena edición en Bogotá y se prepara para llegar a Medellín en 2026

Contenido en colaboración

Universidad de la Costa, 55 años formando ciudadanos que transforman el Caribe colombiano

Contenido en colaboración

Colombiana envejece: el valor de los multivitamínicos para proteger la salud cognitiva de la población

Contenido en colaboración

“No es momento de abandonar el gas”: Vanti pide calma en medio del debate energético

Contenido en colaboración

Oracle eleva la experiencia de los usuarios, gracias a la hiperpersonalización

Contenido en colaboración

Cinco claves para impulsar la educación y el empleo juvenil en Colombia

Hablan las marcas

El segundo mejor vino tinto del mundo: “Supera a los mejores de Burdeos y Borgoña”

Hablan las marcas

Un blanco entre los mejores vinos de Europa

Hablan las marcas

Este es el club de vino favorito de los chefs con estrellas Michelin

Para Marcelo Papa, director técnico de Concha y Toro, y enólogo de Amelia, este logro es la confirmación de una convicción que comenzó hace más de dos décadas. Según explicó, su primer acercamiento a un Chardonnay de Limarí fue suficiente para reconocer el enorme potencial de la zona. Hoy, afirmó, este puntaje no solo valida una apuesta temprana por un territorio poco explorado, sino que también representa el trabajo constante de un equipo que, año tras año, ha buscado la excelencia y un estilo claramente definido.

Con este resultado, Amelia Chardonnay reafirma su lugar como uno de los vinos blancos más premiados de Chile y del mundo. La cosecha 2024 no sólo marca un antes y un después en la historia de la marca, también confirma que, incluso en los paisajes más extremos, la combinación de origen, conocimiento y visión a largo plazo puede dar lugar a hitos que hablan por sí solos.

*Contenido elaborado con apoyo de Global Wine

VER MÁS

Vinos

Mas de Contenido en colaboración

El Amelia Chardonnay fue considerado el mejor en su categoría en Chile dentro del informe “Chile costero: Un terroir poco conocido que vale la pena descubrir”.

Este es el secreto de uno de los mejores vinos del mundo

La energía eléctrica es crucial para el desarrollo social y la calidad de vida, mejorando la seguridad, la educación y la salud, y facilitando la comunicación y la digitalización integral de la sociedad.

¿Riesgo de desabastecimiento de energía eléctrica en 2027?

Vassar - API

Vassar cerró con fuerza su novena edición en Bogotá y se prepara para llegar a Medellín en 2026

La Universidad de la Costa ocupa el segundo lugar a nivel nacional y el primero en la región Caribe en producción de artículos científicos

Universidad de la Costa, 55 años formando ciudadanos que transforman el Caribe colombiano

Vitaminas - Canas

Colombiana envejece: el valor de los multivitamínicos para proteger la salud cognitiva de la población

La madurez de algunos campos nacionales ha hecho necesaria la importación de gas, proceso que ya está en marcha, sin que en ningún escenario se prevea desabastecimiento para los clientes.

“No es momento de abandonar el gas”: Vanti pide calma en medio del debate energético

Oracle AI World 2025 es uno de los eventos tecnológicos más importantes del año sobre tecnología e innovación.

Oracle eleva la experiencia de los usuarios, gracias a la hiperpersonalización

La tecnología debe ser una herramienta de inclusión y desarrollo para generar progreso, cerrar brechas y abrir oportunidades.

Cinco claves para impulsar la educación y el empleo juvenil en Colombia

Los líderes de las fundaciones y parte del equipo de Makler Inmobiliarios.

La gratitud como legado empresarial que transforma a la sociedad

Más de 30 años después del apagón que vivió el país, Colombia podría volver a estar en riesgo.

Las lecciones que aprendió Colombia de la crisis energética de los noventa