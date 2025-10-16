Excelencia, esplendor y artesanía son las palabras que vienen a la mente cuando se piensa en los grandes vinos tintos del mundo, y el Valduero 12 Años, originario de la Ribera del Duero, reúne las tres en una sola expresión artesanal. Desde sus viñedos situados en las tierras altas de la Ribera del Duero, en España, este vino de color granate y textura aterciopelada se elabora completamente a mano, sin intervención de máquinas.

El enfoque es intransigente: sin productos químicos ni riego, solo el rendimiento natural de la tierra y el suelo. Las uvas se seleccionan y despalillan una a una, a mano, en un proceso que preserva la calidad y honra la tradición.

“Valduero 12 Años es una historia de excelencia, pero también de respeto por las condiciones de la tierra”, aseguró Yolanda García Viadero, fundadora de Bodegas Valduero junto a su hermana Carolina y su padre Gregorio.

Cada botella de este vino tinto se presenta en una caja de roble fabricada con la propia barrica donde envejeció. | Foto: Cortesía Valduero

“Representamos menos de un segundo en la historia de nuestra tierra. Queremos cuidarla y dejar que ofrezca lo mejor de sí. Nuestro compromiso con el medio ambiente no es una moda, es una convicción”, agregó.

La variedad de uva que da vida a este vino es la tinta fina –la expresión más pura del tempranillo– cultivada a altitudes de hasta 900 metros. Estas alturas permiten una maduración lenta y una concentración de sabores que se traducen en notas intensas de mora, cereza negra y compota de frutas.

Luego llega la crianza, que refina lo que la tierra ha entregado. El vino pasa cuatro años en barricas fabricadas con maderas seleccionadas de distintas procedencias internacionales, cada una elegida para aportar matices sutiles.

Después reposa ocho años más en botella, en bodegas excavadas en la ladera de una colina. “Un regreso al silencio que permite al vino evolucionar sin perturbaciones”, detallaron desde Valduero.

Originario del viñedo de la Ribera del Duero, en España, este vino es uno de los siete más “magníficos del mundo”, según la revista Fine. Los coleccionistas destacaron su proceso artesanal y tradición. | Foto: Cortesía Valduero

Esta devoción por la artesanía le ha valido a Valduero 12 Años un puesto entre los “magníficos siete” vinos del mundo. En una cata a ciegas organizada por la revista Fine en 2022, en Alemania, los coleccionistas europeos lo situaron en segundo lugar junto a añadas legendarias de Burdeos, Toscana y Borgoña.

Y es que el hecho de que haya sido considerado digno de compartir categoría con Château Haut-Brion, Petrus, Masseto y Romanée-Conti, otros de los viñedos más famosos y prestigiosos del mundo, confirma su posición entre los más grandes.

Su producción es deliberadamente limitada y cada botella se presenta en una caja de roble fabricada con la propia barrica donde envejeció. El vino tiene además el potencial de seguir desarrollándose durante 15 años más en botella. “Lo que lo convierte no solo en una compra inteligente, sino en una inversión en placer futuro”, señalaron desde Valduero.

No sorprende que haya conquistado a coleccionistas exigentes. Entre los admiradores de Valduero 12 Años se encuentran el cantautor ganador del Óscar Jorge Drexler, el premio Nobel Mario Vargas Llosa y el ícono del fútbol Cristiano Ronaldo: prueba de su atractivo entre los mundos del arte, la literatura y el deporte.

Este vino tinto de Valduero compitió con otros de los más prestigiosos como Château Haut-Brion, Petrus, Masseto y Romanée-Conti. | Foto: Cortesía Valduero

Los “magníficos siete”

Estos son los “magníficos siete” vinos del mundo, según la revista Fine:

1. Château Haut-Brion – Burdeos, Francia.

2. Valduero 12 Años – Ribera del Duero, España.

3. Château Petrus – Burdeos, Francia.

4. Penfolds Grange – Australia del Sur.

5. Masseto – Toscana, Italia.

6. Pingus – Ribera del Duero, España.

7. Romanée-Conti Échézeaux – Borgoña, Francia.

En Colombia, el Valduero 12 años está disponible a través de la prestigiosa boutique de vino La Vineria.