Hidrovía amazónica, una nueva amenaza para el planeta

La deforestación de la selva peruana no es el único problema al que deben enfrentarse las comunidades locales. Los habitantes ribereños de los ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas ven con temor la puesta en marcha de una hidrovía que atenta contra su supervivencia.

Un proyecto del pasado

El proyecto tiene pendiente la aprobación del estudio de impacto ambiental, que se encuentra en fase de evaluación final. "La empresa y concesionaria tienen que responder a estas observaciones entre enero y marzo” de 2020, explicó Naccarato, y después el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) dará su respuesta final y oficial. "Ahora estamos a la espera de esos resultados, pero no es una espera pasiva, seguimos ahondando en el tema”, dijo la experta.

En busca de apoyo alemán

Para Espinoza "tiene que haber una respuesta rápida” de este asunto que no es solo peruano. Para él, se trata de un problema "internacional, que va afectar al mundo, no solo a la cuenca Amazónica, ya que 3,1 pentogramas (1.000 millones) de toneladas de carbono están en juego”. Espinoza alertó que "el planeta no soporta la liberación de esta cantidad” de carbono.