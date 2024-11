EN VIDEO: El cambio extremo del sector sur del humedal La Vaca

Dora Villalobos, una boyacense que fue víctima de los loteros, decidió tomar la vocería de sus vecinos para evitar que los echaran a la calle. “Nos querían sacar a todos con 8.000 policías, algo que yo no iba a permitir porque todos fuimos engañados. Desde ese momento me convertí en la abogada de la gente y empecé a aprender sobre lo que era un humedal”.

En 1995, el Distrito, que no había hecho mayor cosa para frenar las invasiones ilegales lideradas por poderosos loteros, empezó a hablar de la recuperación del humedal y el desalojo de las personas que allí habitaban, una noticia que causó una revolución entre la comunidad.

Según Jorge Escobar, director de la Fundación Humedales Bogotá, en La Vaca hacen presencia a la fecha 82 especies de aves, cifra que antes de 2015 no superaba las 53 especies . “A pesar de su tamaño pequeño, humedales como La Vaca y El Salitre son increíblemente biodiversos, albergando más aves que otros ecosistemas de mayor extensión como Techo o El Tunjo”.

La resolución 035 ordenó la recuperación total de las 2,2 hectáreas, pero las entidades no reaccionaban. “Pasaron varios alcaldes y no hacían nada. Por eso, la comunidad empezó a mandar muchos derechos de petición al Distrito para que tomara decisiones de fondo”, afirma López.

Esto dio paso a las obras por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). “ El Distrito logró sacar a los dueños de los parqueaderos y las máquinas empezaron a sacar las basuras y escombros . Sin embargo, aún no han podido retirar cinco unidades habitaciones, una nueva problemática”, apunta López.

El sector sur de La Vaca renació entre los escombros. Foto: EAAB.

La comunidad no entendía el propósito de las obras, ya que no se veía ni una gota de agua, una sola ave o parte de un humedal. “Ni siquiera la gente del Acueducto creía que iba a brotar el agua. Un día, una de las máquinas metió la cuchara y afloró el líquido, un momento espectacular para las mujeres que llevamos décadas trabajando por este ecosistema”, dice emocionada Susana.

Dora también recuerda el día en el que le dejó la boca cerrada a los incrédulos. “Nadie creía que un antiguo parqueadero escondía agua y podía convertirse en un sitio lleno de vida, inclusive los funcionarios del Distrito no tenían fé en el proceso. Recuerdo que una vez les dije que debían hacer las intervenciones en un sector, pero no me hacían caso. Luego de insistir los convencí: con dos palazos en una zona salió agua”.