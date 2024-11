EN VIDEO: Graves denuncias de mujeres arhuacas contra su nuevo gobernador

“ Los señores Hermes Torres y Reinaldo Izquierdo asistieron obligados a la reunión con más de 300 personas, donde no se garantizó las medidas de protección y otras disposiciones establecidos por el Gobierno nacional, en el marco de la emergencia sanitaria decretada por la covid-19 y poniendo en riesgo no solo a los asistentes sino también a todos los habitantes del territorio”, denuncian las arhuacas.

En la Sierra habitan cuatro pueblos indígenas que hoy en día están en mayor peligro por la pandemia. Foto: Esteban Vega - Semana.

Las arhuacas son el eje fundamental de la pervivencia del pueblo y la cultura. En la ley de origen que rige el pueblo arhuaco, son la representación del territorio, el soporte del conocimiento y la vida.

“Sentimos que el territorio merece ser honrado y respetado para seguir generando vida y bienestar. Las mujeres somos las que garantizamos que perdure el conocimiento, por ello es importante el respeto a cada una de nosotras. Ese valor sagrado de las mujeres hacia el territorio lo sostienen los hombres. Esto es lo que los mayores siempre nos han infundido, que el sueño de gobierno se debe ejercer alrededor de la unidad del pueblo arhuaco y la protección de nuestros valores culturales”.

Por eso, indican que un dirigente y representante de los arhuacos debe garantizar la armonía entre el pueblo y sus autoridades y cumplir con los lineamientos políticos y administrativos de acuerdo a la dinámica cultural.

“Como las mujeres somos el reflejo de lo que se la haría a la tierra, si no se respeta a las mujeres no se respetaría la madre tierra. Si no le da el valor y la importancia al ente sagrado de la mujer, así mismo se hará con el territorio. Un dirigente que no respete ni cuide a las mujeres así mismo puede aliarse con los empresarios de la minería y faltarle el respeto al territorio”.