No se sabe bien si son 53 o si son 800. Ni tampoco si vienen solo de paso o para quedarse. Es difícil saberlo a través de las confusas y profusas y además contradictorias explicaciones del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo , que dice que no están en tránsito, sino que vienen a ayudar. Son las tropas norteamericanas, que empiezan a desembarcar en Colombia en el mismo momento en que empiezan a abandonar Afganistán al cabo de 19 años de estar ayudando allá, a un costo total de 9.000 millones de dólares. Dejan atrás un país destruido, narcotizado (4 millones de heroinómanos), con los cultivos de opio que justificaban la intrusión quintuplicados (de 74.000 hectáreas sembradas de amapola se pasó a 328.000), y en guerra civil, después de cientos de miles de muertos causados en buena parte por esa ayuda medida en bombardeos: la más larga guerra sostenida por los Estados Unidos en toda su historia.

Aunque no su más larga intervención militar. En países como Alemania o el Japón hay tropas y bases norteamericanas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y en Cuba lleva más de un siglo instalada la base de Guantánamo (desde la ocupación de la isla en 1898), que comprende una tenebrosa cárcel donde hay, entre otros, presos traídos desde Afganistán. Los militares norteamericanos, cuando se autoinvitan a algún sitio ajeno, no suelen irse.

O yendo más atrás ¿todavía no se han ido los marines que vinieron a construir una escuelita en el puerto de Juanchaco, en tiempos de César Gaviria? Habrá que esperar un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos, que es el modo de expresión predilecto del arrodillado Ministerio de Defensa de Colombia.

Por eso no es raro que muchos hayan interpretado la llegada de la llamada Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB), de no se sabe si 53 u 800 hombres, como la primera cuota de esa otra fuerza largamente anunciada, destinada a presionar el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela. A eso se suman los mercenarios privados norteamericanos contratados para las fumigaciones con glifosato de los sembradíos de coca, más los otros mercenarios clandestinos de la fallida Operación Gedeón que se entrenaron en La Guajira colombiana, llevaron armas desde Barranquilla y a continuación se embarcaron en varias lanchas rumbo a Venezuela, donde los detuvieron en un sangriento tiroteo. Sin que lo supiera –tampoco– el despalomado ministro Carlos Holmes, que por lo visto no se entera de nada de lo que pasa en sus narices en sus distintos ministerios.

¿Será que el ejército de Colombia, por instrucciones de sus jefes del Comando Sur de los Estados Unidos, se dispone a invadir a Venezuela a espaldas del cegato ministro? ¿Y a espaldas de la Constitución, por supuesto?

(Creo que el presidente Iván Duque tampoco sabe nada).