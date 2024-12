Sus 900 millones de dólares hacen de Kylie (derecha) la más rica del clan Kardashian-Jenner. De izquierda a derecha: Kris Jenner, la matriarca (90 millones); Khloé Kardashian (40 millones); Kendall Jenner (45 millones); Kourtney Kardashian (35 millones); Kim Kardashian (350 millones); Caitlyn Jenner (100 millones), y la pequeña North West (hija de Kim).

El año pasado Forbes informó que Kylie conservaba el récord de la multimillonaria de menor edad y hace poco la destacó como la celebridad mejor pagada, con entradas por 590 millones de dólares. Por los mismos días, sin embargo, la publicación también lanzó una bomba que tiene furiosa a la poderosa familia: retiraba a Kylie de la lista de mujeres con más de 1000 millones de dólares, ante fuertes indicios de que el milagro de Kylie Cosmetics es una farsa.

En un artículo titulado Inside Kylie Jenner web of lies – And why she’s no longer a billionaire (Al interior de la red de mentiras de Kylie Jenner y por qué ella ya no es multimillonaria), la revista cuenta que, a finales de 2016, sus publicistas iniciaron una campaña para “obtener una portada en Forbes para Kylie”. La ambición era ubicarla en el segundo lugar, después de Taylor Swift, en la lista Celebrity 1000, sobre los famosos que mejor ganan.