Hace varios años el país no vivía una incertidumbre institucional tan complicada como la que precipitó la renuncia del fiscal general. Ver al segundo hombre más poderoso del Estado dando un paso al costado, mientras el exguerrillero Jesús Santrich – involucrado en un escándalo de droga– salía en libertad por orden de la JEP, generó un tsunami político cuyos efectos aún están por conocerse.

La vicefiscal María Paulina Riveros también presentó renuncia a su cargo. Riveros se había convertido en la mano derecha del fiscal Néstor Humberto Martínez en la lucha contra la corrupción.

Al día siguiente de la renuncia del fiscal, y horas después de la de la ministra de Justicia, el presidente convocó a un pacto para reformar esa rama del poder. Llamó a los jefes de los partidos a sentarse en una mesa a trabajar juntos. Si prospera la idea, es un buen primer paso para empezar a generar consensos y para que Gaviria, Vargas Lleras, Uribe, La U y los conservadores trabajen alrededor de un pilar de la democracia que viene flaqueando hace años por su ineficiencia, politización y escándalos de corrupción.

La carta de la terna para la Fiscalía es una oportunidad para que el presidente apacigüe un mundo político cargado de tigre.

Pero la cancha en la que debe jugar Duque no podía ser más compleja y de la forma como maneje esta coyuntura dependerá, en buena medida, el futuro de su gobierno. Hoy existe una alta tensión entre el Ejecutivo y las instituciones derivadas del acuerdo de paz; el país está partido en dos por cuenta de la decisión de la JEP de liberar a Santrich, y el fiscal, la vicefiscal y la ministra de Justicia acaban de renunciar. La gobernabilidad actualmente es frágil; está pendiente la decisión de la Corte Constitucional sobre el hundimiento de las objeciones; vienen relevos en las presidencias de Senado y Cámara, que pasan a manos de Cambio Radical y del Partido Liberal; los partidos sienten que no tiene representación en el Gobierno, y algunos sectores del Centro Democrático le reclaman a Duque por no estar del lado de la línea más radical de su partido, que pide convocar una constituyente.