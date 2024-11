Como les he venido comentando en forma reiterativa, tanto en esta columna como en los blogs del portal www.franquiciaslatam.co , la franquicia es una de las formas de emprendimiento mas importantes.

Este es el único ente que otorga el registro de una marca, ningún otro en Colombia puede otorgar ese derecho. Es muy usual que se piense que porque una empresa o un comerciante se matriculan en la Cámara de Comercio, esto le confiere un derecho sobre la marca. Esto es errado. Y si van a comprar una franquicia del exterior también es absolutamente necesario que la marca se encuentre registrada en Colombia.

No sirve que la marca está registrada en el exterior o en el país de origen de la franquicia, porque esta va a explotar en Colombia, no en el de origen de la franquicia.

2. Finanzas de la franquicia

En segundo lugar es fundamental tener claridad sobre los temas financieros de la franquicia. Lo usual es que el franquiciante le suministre al inversionista los datos económicos fundamentales a tener en cuanta para el montaje y operación del negocio.

Entre los datos que le deben suministrar están los valores del derecho de entrada, regalías, montaje del negocio, un aproximado de arriendo y servicios, cargue inicial del negocio, capital de trabajo requerido, entre otros.



Adicionalmente, usted debe tener en cuenta cuál es el punto de equilibrio, es decir, en cuánto tiempo va a obtener el retorno de la inversión, y cuales son las demás variables del negocio. Entre ellas el arriendo del local, que no debe ser superior al 15% de las ventas proyectadas.

Muchos franquiciados cometen el error de no hacer este ejercicio. Y terminan en serios problemas financieros. Para poder corroborar esta información pídale a su franquiciante que le muestre de dónde obtuvo las cifras que le está presentando y revíselas con su asesor financiero o su contador.

Es indispensable que sepa si usted no está en la capacidad de hacer la inversión con el flujo de dinero que le permita operar sin sobresaltos. Si no tiene la capacidad financiera no invierta en esa franquicia que le gustó; recuerde que hay opciones para casi todos los presupuestos. En el portal franquiciaslatam.co podrá encontrar estas alternativas.

No se preocupe, ni se incomode si el franquiciante le solicita suscribir un convenio de confidencialidad para suministrarle la información; por el contrario, si no lo hace sospeche de la seriedad de él.