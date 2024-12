Gastar y gastar y después no tener con qué pagar. Esta es la realidad que viven muchas personas en Colombia, pues no tienen ningún tipo de precisión en sus gastos mensuales y por esos malos hábitos caen en sobreendeudamiento. El mal uso de las tarjetas de crédito, las compras innecesarias o los gastos hormiga son fantasmas que no dejan dormir si no se les presta atención.

Resuelve tu Deuda, la reparadora de crédito que lleva 6 años en el país, describe cuáles son las aterradoras deudas que los colombianos tienen.

Hay que empezar diciendo que lo que más espanta es que, en promedio, un ciudadano debe más de $19 millones y sus ingresos mensuales van de 1 a 3 salarios mínimos (máximo $2,6 millones).