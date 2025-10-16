Apostadores del Sinuano Día y Noche, estos son los números ganadores hoy, 16 de octubre

Este jueves 16 octubre se realizó una nueva edición de la lotería Sinuano Día y Noche, despertando la ilusión de quienes sueñan con alcanzar un premio millonario.

Para el caso del sorteo 13.133 de El Sinuano Día, el número ganador fue el 4983.

Entre tanto, la quinta de este sorteo transmitido en vivo por el canal Telecaribe, fue el 8.

Resultados del sorteo 13.134 de la lotería El Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Últimos ocho resultados de El Sinuano Día

15 de octubre de 2025: 8549

14 de octubre de 2025: 1304

13 de octubre de 2025: 9248

12 de octubre de 2025: 7606

11 de octubre de 2025: 6952

10 de octubre de 2025: 6241

9 de octubre de 2025: 9733

8 de octubre de 2025: 1002

Últimos siete resultados de El Sinuano Noche: