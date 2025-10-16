Suscribirse

Apostadores del Sinuano Día y Noche, estos son los números ganadores hoy, 16 de octubre

Acá puede consultar si se convirtió en el afortunado ganador hoy, jueves 16 de octubre.

Redacción Loterías
16 de octubre de 2025, 8:03 p. m.
El Sinuano Noche es de las loterías colombianas que juega todos los días.
Sinuano Día y Noche. | Foto: iStock / Sinuano Noche

Este jueves 16 octubre se realizó una nueva edición de la lotería Sinuano Día y Noche, despertando la ilusión de quienes sueñan con alcanzar un premio millonario.

Para el caso del sorteo 13.133 de El Sinuano Día, el número ganador fue el 4983.

Entre tanto, la quinta de este sorteo transmitido en vivo por el canal Telecaribe, fue el 8.

Resultado EL SINUANO DIA Jueves 16 de Octubre de 2025

Resultados del sorteo 13.134 de la lotería El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)
Últimos ocho resultados de El Sinuano Día

  • 15 de octubre de 2025: 8549
  • 14 de octubre de 2025: 1304
  • 13 de octubre de 2025: 9248
  • 12 de octubre de 2025: 7606
  • 11 de octubre de 2025: 6952
  • 10 de octubre de 2025: 6241
  • 9 de octubre de 2025: 9733
  • 8 de octubre de 2025: 1002
Últimos siete resultados de El Sinuano Noche:

  • 15 de octubre de 2025: 8918
  • 14 de octubre de 2025: 4427
  • 13 de octubre de 2025: 6996
  • 12 de octubre de 2025: 0646
  • 11 de octubre de 2025: 0715
  • 10 de octubre de 2025: 0498
  • 9 de octubre de 2025: 3986
  • 8 de octubre de 2025: 0243.

