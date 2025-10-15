Suscribirse

LOTERÍA

Sinuano Día y Noche | Vea los números ganadores del sorteo de hoy, miércoles 15 de octubre

La transmisión del sorteo se realiza por Telecaribe.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
15 de octubre de 2025, 8:01 p. m.
SInuano 10 de septiembre.
Sinuano Día y Sinuano Noche. | Foto: Montaje Semana

El miércoles, 15 de octubre de 2025, se realizó el sorteo número 13.131 de la Lotería Sinuano Día.

Este juego de azar, uno de los más tradicionales y seguidos en el Caribe colombiano, consiste en acertar la combinación de cinco balotas extraídas en el sorteo.

Contexto: Consulte los resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 15 de octubre

Como en cada jornada, miles de jugadores estuvieron atentos a la publicación de los resultados oficiales en redes sociales, con la expectativa de comprobar si su apuesta resultaba ganadora.

Resultado de El Sinuano Día

Conozca las diferentes combinaciones ganadoras del último sorteo de la lotería Sinuano Día.

  • Número ganador: 8549
  • Dos últimas cifras: 49
  • Tres últimas cifras: 549
  • La quinta: 7
Resultado EL SINUANO DIA Miercoles 15 de Octubre de 2025

Últimos siete resultados de El Sinuano Día

  • 14 de octubre de 2025: 1304.
  • 13 de octubre de 2025: 9248
  • 12 de octubre de 2025: 7606
  • 11 de octubre de 2025: 6952
  • 10 de octubre de 2025: 6241
  • 9 de octubre de 2025: 9733
  • 8 de octubre de 2025: 1002

Resultado de El Sinuano Noche

El ganador del más reciente sorteo de El Sinuano Noche fue:

  • Número ganador: (Pendiente)
  • Dos últimas cifras: (Pendiente)
  • Tres últimas cifras: (Pendiente)
  • La quinta: (Pendiente)
Contexto: Resultados oficiales de la Antioqueñita Día y Tarde: revise los ganadores de este miércoles, 15 de octubre

Últimos siete resultados de El Sinuano Noche:

  • 14 de octubre de 2025: 4427
  • 13 de octubre de 2025: 6996
  • 12 de octubre de 2025: 0646
  • 11 de octubre de 2025: 0715
  • 10 de octubre de 2025: 0498
  • 9 de octubre de 2025: 3986
  • 8 de octubre de 2025: 0243.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así funciona el convenio para que estudiantes de Univalle usen el MIO sin pagar pasaje

2. El 18 de octubre miles de norteamericanos saldrán a las calles bajo el lema ‘No Kings Day’

3. Petro calienta la consulta del Pacto Histórico: “Sabemos sobre la popularidad del Gobierno y les dio histeria”

4. Turismo fluvial en Bolívar: llega nuevo crucero al río Magdalena. Esto es todo lo que debe saber

5. “Luis Alberto Rendón hizo justicia por propia mano”, la Fiscalía reveló detalles del caso contra el papá de Greeicy Rendón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sinuano díaSinuano NocheLotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.