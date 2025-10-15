Suscribirse

Resultados oficiales de la Antioqueñita Día y Tarde: revise los ganadores de este miércoles, 15 de octubre

Ya se jugó el más reciente sorteo de esta importante lotería y aquí puede ver cuál fue el resultado.

Redacción Loterías
15 de octubre de 2025, 3:38 p. m.
Las loterías se han consolidado como la forma de apuesta más popular en el mundo, pues millones de personas confían cada día en que una combinación de números pueda transformar su realidad financiera, incluso, convertirlos en millonarios de la noche a la mañana.

En Colombia, una de las más tradicionales es La Antioqueñita, que se juega de manera continua todos los días en el departamento de Antioquia. Este juego ofrece dos opciones diarias para los apostadores, ya que se realizan sorteos tanto en la mañana como en la tarde.

Antioqueñita: resultados de la lotería
El sistema es sencillo: se deben elegir entre cuatro dígitos que van del 0 al 9. A este esquema recientemente se le añadió la modalidad llamada La Quinta, que incorpora una cifra adicional y con ello incrementa las probabilidades de obtener premios más altos.

Este miércoles, 15 de octubre, tuvo lugar el sorteo número 6075 de esta reconocida lotería, cuya transmisión fue emitida en vivo a través del canal de YouTube de La Red Gana. En esta ocasión, la combinación ganadora fue el número 6600, acompañado por la quinta balota con el dígito 4.

Resultado sorteo 6075 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 6600
  • Quinta balota: 4
Entretanto, el sorteo correspondiente a La Antioqueñita Tarde se llevará a cabo este mismo miércoles a las 4:00 p. m., por lo que aún está pendiente el resultado de la segunda jornada.

Resultado sorteo 6076 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
De igual manera, en días recientes se han conocido los números ganadores de ediciones anteriores en ambas versiones, manteniendo la atención de los jugadores que participan diariamente.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 14 de octubre de 2025: 0927 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 13 de octubre de 2025: 9552 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 12 de octubre de 2025: 3475 – Quinta balota: 5

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 14 de octubre de 2025: 6307 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 13 de octubre de 2025: 1416 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 12 de octubre de 2025: 3516 – Quinta balota: 4

Finalmente, el siguiente sorteo de La Antioqueñita Día está programado para este jueves, 16 de octubre de 2025, a las 10:00 a. m., continuando con una tradición que mantiene en suspenso a miles de apostadores en todo el país.

