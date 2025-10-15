Resultados oficiales de la Antioqueñita Día y Tarde: revise los ganadores de este miércoles, 15 de octubre

Las loterías se han consolidado como la forma de apuesta más popular en el mundo, pues millones de personas confían cada día en que una combinación de números pueda transformar su realidad financiera, incluso, convertirlos en millonarios de la noche a la mañana.

En Colombia, una de las más tradicionales es La Antioqueñita, que se juega de manera continua todos los días en el departamento de Antioquia. Este juego ofrece dos opciones diarias para los apostadores, ya que se realizan sorteos tanto en la mañana como en la tarde.

Antioqueñita: resultados de la lotería | Foto: La Antioqueñita - Getty Images / Montaje SEMANA

El sistema es sencillo: se deben elegir entre cuatro dígitos que van del 0 al 9. A este esquema recientemente se le añadió la modalidad llamada La Quinta, que incorpora una cifra adicional y con ello incrementa las probabilidades de obtener premios más altos.

Este miércoles, 15 de octubre, tuvo lugar el sorteo número 6075 de esta reconocida lotería, cuya transmisión fue emitida en vivo a través del canal de YouTube de La Red Gana. En esta ocasión, la combinación ganadora fue el número 6600, acompañado por la quinta balota con el dígito 4.

Resultado sorteo 6075 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 6600

Quinta balota: 4

Entretanto, el sorteo correspondiente a La Antioqueñita Tarde se llevará a cabo este mismo miércoles a las 4:00 p. m., por lo que aún está pendiente el resultado de la segunda jornada.

Resultado sorteo 6076 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

De igual manera, en días recientes se han conocido los números ganadores de ediciones anteriores en ambas versiones, manteniendo la atención de los jugadores que participan diariamente.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 14 de octubre de 2025: 0927 – Quinta balota: 7

Quinta balota: Sorteo del 13 de octubre de 2025: 9552 – Quinta balota: 9

Quinta balota: Sorteo del 12 de octubre de 2025: 3475 – Quinta balota: 5

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 14 de octubre de 2025: 6307 – Quinta balota: 7

Quinta balota: Sorteo del 13 de octubre de 2025: 1416 – Quinta balota: 7

Quinta balota: Sorteo del 12 de octubre de 2025: 3516 – Quinta balota: 4