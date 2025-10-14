Loterías
Super Astro Luna HOY | Vea el resultado del último sorteo para este martes 14 de octubre de 2025
Estos son los números y el signo que resultaron ganadores en el más reciente sorteo.
Alrededor del mundo, miles de personas suelen mostrar interés por los juegos de azar, loterías y chances, esto con el fin de aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de dinero de manera instantánea.
Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.
En la noche del martes, 14 de octubre, se llevó a cabo el sorteo 7908 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.
En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 0157, con el signo Tauro.
Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:
- Sorteo del 13 de octubre de 2025: número 8490, con el signo Acuario.
- Sorteo del 12 de octubre de 2025: número 7002, con el signo Virgo.
- Sorteo del 11 de octubre de 2025: número 3376, con el signo Sagitario.
El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este miércoles, 15 de octubre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.
Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.
- 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
- 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
- 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.