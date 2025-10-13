Lotería
Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del 13 de octubre de 2025
Dentro de la dinámica, cada jugador selecciona un número de cuatro cifras y lo combina con uno de los signos del zodiaco.
Redacción Loterías Revista Semana
El sorteo del Super Astro Luna volvió a captar la atención de miles de apostadores en todo el país este puente festivo, 13 de octubre, con su sorteo número 7907.
Este juego de azar, que combina números y signos zodiacales, es una de las modalidades más populares en Colombia gracias a la posibilidad de transformar apuestas desde $ 500 pesos en premio que pueden superar los 80 millones de pesos.
La combinación ganadora en esta ocasión fue el número 8490 con el signo Acuario, dejando varios apostadores afortunados. Quienes acertaron de manera exacta la jugada se llevan un premio bruto de $ 81.354.000 pesos, además de cientos de ganadores en las categorías secundarias.
El Super Astro permite elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) y combinarlo con uno de los 12 signos del zodiaco.
Para obtener el premio mayor, la combinación debe coincidir exactamente con el resultado del sorteo; sin embargo, también se otorgan premios menores a quienes acierten parcialmente.
Los sorteos son regulados por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar los juegos de azar en Colombia. El Super Astro Luna se juega todas las noches, mientras que su versión diurna, el Super Astro Sol, se realiza en las tardes.
A continuación, las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes del Super Astro Luna:
- Sorteo del 12 de octubre de 2025: número 7002, signo Virgo.
- Sorteo del 11 de octubre de 2025: número 3376, signo Sagitario.
- Sorteo del 10 de octubre de 2025: número 2696, signo Virgo.
Se recuerda que la venta de boletos está prohibida para menores de 18 años y para quienes tengan restricciones legales debido a padecimientos mentales. Además, quienes deseen participar en la modalidad Todos los Signos deben informar previamente a su asesora.