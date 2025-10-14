Si jugó El Sinuano Día o Noche, acá puede consultar si fue uno de los afortunados ganadores

Hoy martes, 14 de octubre, se llevó a cabo el sorteo 13. 129 del Sinuano Día y, el número ganador para el premio mayor de $ 1.500 millones, fue el 1304.

Resultado de El Sinuano Día

A continuación, el resultado de El Sinuano Día con las diferentes combinaciones:

Número ganador: 1304

Dos últimas cifras: 04

Tres últimas cifras: 304

La quinta: 2

Últimos seis resultados de El Sinuano Día

13 de octubre de 2025: 9248

12 de octubre de 2025: 7606

11 de octubre de 2025: 6952

10 de octubre de 2025: 6241

9 de octubre de 2025: 9733

8 de octubre de 2025: 1002

Resultado de El Sinuano Noche: sorteo 13.130

Número ganador: (Pendiente)

Dos últimas cifras: (Pendiente)

Tres últimas cifras: (Pendiente)

La quinta: (Pendiente)

Últimos seis resultados de El Sinuano Noche:

13 de octubre de 2025: 6996

12 de octubre de 2025: 0646

11 de octubre de 2025: 0715

10 de octubre de 2025: 0498

9 de octubre de 2025: 3986

8 de octubre de 2025: 0243

El próximo sorteo de El Sinuano Día se jugará este miércoles, 15 de octubre de 2025, a las 2:30 p. m.