LOTERÍAS
Si jugó El Sinuano Día o Noche, acá puede consultar si fue uno de los afortunados ganadores
A continuación, revise cada uno de los sorteos de este juego de azar.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Hoy martes, 14 de octubre, se llevó a cabo el sorteo 13. 129 del Sinuano Día y, el número ganador para el premio mayor de $ 1.500 millones, fue el 1304.
Resultado de El Sinuano Día
A continuación, el resultado de El Sinuano Día con las diferentes combinaciones:
- Número ganador: 1304
- Dos últimas cifras: 04
- Tres últimas cifras: 304
- La quinta: 2
Últimos seis resultados de El Sinuano Día
- 13 de octubre de 2025: 9248
- 12 de octubre de 2025: 7606
- 11 de octubre de 2025: 6952
- 10 de octubre de 2025: 6241
- 9 de octubre de 2025: 9733
- 8 de octubre de 2025: 1002
Resultado de El Sinuano Noche: sorteo 13.130
- Número ganador: (Pendiente)
- Dos últimas cifras: (Pendiente)
- Tres últimas cifras: (Pendiente)
- La quinta: (Pendiente)
Últimos seis resultados de El Sinuano Noche:
- 13 de octubre de 2025: 6996
- 12 de octubre de 2025: 0646
- 11 de octubre de 2025: 0715
- 10 de octubre de 2025: 0498
- 9 de octubre de 2025: 3986
- 8 de octubre de 2025: 0243
El próximo sorteo de El Sinuano Día se jugará este miércoles, 15 de octubre de 2025, a las 2:30 p. m.
Los sorteos se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.