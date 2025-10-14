Suscribirse

Si jugó El Sinuano Día o Noche, acá puede consultar si fue uno de los afortunados ganadores

A continuación, revise cada uno de los sorteos de este juego de azar.

Redacción Loterías
14 de octubre de 2025, 8:11 p. m.
Sorteo 8 de septiembre de 2025
Sorteos de el Sinuano Día y Noche. | Foto: Montaje Semana

Hoy martes, 14 de octubre, se llevó a cabo el sorteo 13. 129 del Sinuano Día y, el número ganador para el premio mayor de $ 1.500 millones, fue el 1304.

Resultado de El Sinuano Día

A continuación, el resultado de El Sinuano Día con las diferentes combinaciones:

  • Número ganador: 1304
  • Dos últimas cifras: 04
  • Tres últimas cifras: 304
  • La quinta: 2
Resultado EL SINUANO DIA Martes 14 de Octubre de 2025

Últimos seis resultados de El Sinuano Día

  • 13 de octubre de 2025: 9248
  • 12 de octubre de 2025: 7606
  • 11 de octubre de 2025: 6952
  • 10 de octubre de 2025: 6241
  • 9 de octubre de 2025: 9733
  • 8 de octubre de 2025: 1002

Resultado de El Sinuano Noche: sorteo 13.130

  • Número ganador: (Pendiente)
  • Dos últimas cifras: (Pendiente)
  • Tres últimas cifras:  (Pendiente)
  • La quinta:  (Pendiente)

Últimos seis resultados de El Sinuano Noche:

  • 13 de octubre de 2025: 6996
  • 12 de octubre de 2025: 0646
  • 11 de octubre de 2025: 0715
  • 10 de octubre de 2025: 0498
  • 9 de octubre de 2025: 3986
  • 8 de octubre de 2025: 0243
El próximo sorteo de El Sinuano Día se jugará este miércoles, 15 de octubre de 2025, a las 2:30 p. m.

Los sorteos se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.

