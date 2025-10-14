Suscribirse

Loterías

La Antioqueñita Día y Tarde del martes 14 de octubre: consulte los resultados completos del último sorteo

Descubra cuál fue la cifra ganadora del más reciente sorteo de una de las loterías más importantes y populares de todo el país.

Redacción Loterías
14 de octubre de 2025, 3:18 p. m.
Resultado lotería Antioqueñita del sábado 30 de agosto de 2025.
Lotería Antioqueñita | Foto: Montaje SEMANA | Getty images - La Antioqueñita

La reconocida lotería La Antioqueñita realizó este martes, 14 de octubre, una nueva jornada de sorteos, brindando a los apostadores la posibilidad de tentar la suerte en sus tradicionales ediciones diarias, que se desarrollan en dos horarios: la matutina y la vespertina.

Muchos jugadores suelen elegir números relacionados con fechas significativas, combinaciones particulares o cifras que consideran de buena fortuna, con la esperanza de alcanzar el tan deseado premio mayor.

El primer sorteo del día se llevó a cabo a las 10:00 de la mañana, correspondiente al número 6073, dentro del registro oficial de esta lotería, una de las más populares entre los colombianos por su constancia y amplia trayectoria en el mundo de los juegos de azar.

En esta ocasión, el número ganador fue el 0927. Además, se desarrolló el sorteo adicional conocido como “La Quinta”, que brinda una opción extra para obtener premios. En dicho juego, la cifra favorecida fue el 7.

Contexto: Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del 13 de octubre de 2025

Resultado sorteo 6073 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 0927
  • Quinta balota: 7
La Antioqueñita 1 - 14 de octubre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

La segunda edición de la jornada está programada para las 4:00 de la tarde de este mismo martes y podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden conocer los resultados en tiempo real.

Resultado sorteo 6074 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 14 de octubre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]

Quienes aún no hayan consultado los resultados anteriores, pueden revisar las combinaciones más recientes, entre las cuales podría estar el número ganador:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 13 de octubre de 2025: 9552 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 12 de octubre de 2025: 3475 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 11 de octubre de 2025: 8814 – Quinta balota: 3

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 13 de octubre de 2025: 1416 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 12 de octubre de 2025: 3516 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 11 de octubre de 2025: 4848 – Quinta balota: 0
Contexto: Estos son los números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 13 de octubre

Para participar, los interesados deben escoger una combinación de cuatro cifras comprendidas entre el 0 y el 9. Aquellos que decidan incluir la quinta balota aumentan sus probabilidades de ganar y pueden acceder a premios de mayor valor.

El siguiente sorteo de La Antioqueñita Día se realizará el miércoles 15 de octubre a las 10:00 a. m., con transmisión en vivo por los canales oficiales, como ya es costumbre.

