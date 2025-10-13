Loterías
Estos son los números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 13 de octubre
Las loterías se han posicionado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia.
Coljuegos es la entidad estatal responsable de la vigilancia, regulación y control de los juegos de suerte y azar en Colombia, con el objetivo de garantizar que cada sorteo se realice con total transparencia, legalidad y trazabilidad.
En el país, los sorteos de lotería y chances se llevan a cabo todos los días, incluidos fines de semana y festivos, aunque cada juego tiene horarios específicos dependiendo de su modalidad y región de operación.
Entre los sorteos más populares con jugadas diarias se destacan El Dorado, El Paisita de Antioquia y La Caribeña, que han logrado consolidarse como referentes en el sector por la frecuencia de sus sorteos y los atractivos premios que ofrecen a miles de jugadores.
En la jornada de este lunes 13 de octubre, el sorteo de El Dorado se llevó a cabo a las 7:30 p. m., siguiendo su horario habitual nocturno, mientras que La Paisita Día, tradicional en Antioquia y muy seguida por jugadores de todo el país, realizó su sorteo a las 2:00 p. m. como es costumbre. Por su parte, La Caribeña, que tiene un fuerte arraigo en la región norte del país, también celebró su sorteo en horario diurno, manteniendo su dinámica constante que permite a los apostadores participar cualquier día de la semana.
El Paisita Día sorteo: 14519
- Premio mayor: 5432
- La Quinta: 5
El Paisita Noche
- Premio mayor: Pendiente
- Animal ganador: Pendiente
La Caribeña Día sorteo: 7243
- Premio mayor: 1955
- La Quinta: 1
Dorado Noche
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
La Caribeña Noche
Por último, la jornada concluyó con los sorteos de La Caribeña, donde los participantes tienen la posibilidad de escoger combinaciones de números entre el 0000 y el 9999.
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
Un detalle clave para los jugadores es la conservación del billete. Si se pierde o se deteriora, reclamar el premio puede convertirse en un problema. Por eso, se recomienda guardarlo en un lugar seguro y, como medida extra, tomarle una foto para tener un respaldo.