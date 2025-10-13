Estos son los números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 13 de octubre

Coljuegos es la entidad estatal responsable de la vigilancia, regulación y control de los juegos de suerte y azar en Colombia, con el objetivo de garantizar que cada sorteo se realice con total transparencia, legalidad y trazabilidad.

En el país, los sorteos de lotería y chances se llevan a cabo todos los días, incluidos fines de semana y festivos, aunque cada juego tiene horarios específicos dependiendo de su modalidad y región de operación.

Entre los sorteos más populares con jugadas diarias se destacan El Dorado, El Paisita de Antioquia y La Caribeña, que han logrado consolidarse como referentes en el sector por la frecuencia de sus sorteos y los atractivos premios que ofrecen a miles de jugadores.

En la jornada de este lunes 13 de octubre, el sorteo de El Dorado se llevó a cabo a las 7:30 p. m., siguiendo su horario habitual nocturno, mientras que La Paisita Día, tradicional en Antioquia y muy seguida por jugadores de todo el país, realizó su sorteo a las 2:00 p. m. como es costumbre. Por su parte, La Caribeña, que tiene un fuerte arraigo en la región norte del país, también celebró su sorteo en horario diurno, manteniendo su dinámica constante que permite a los apostadores participar cualquier día de la semana.

El Paisita Día sorteo: 14519

Premio mayor: 5432

La Quinta: 5

El Paisita Noche

Premio mayor: Pendiente

Animal ganador: Pendiente

La Caribeña Día sorteo: 7243

Premio mayor: 1955

La Quinta: 1

Dorado Noche

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche

Por último, la jornada concluyó con los sorteos de La Caribeña, donde los participantes tienen la posibilidad de escoger combinaciones de números entre el 0000 y el 9999.

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente