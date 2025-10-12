Loterías
Conozca si es el nuevo millonario: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este domingo, 12 de octubre
Las loterías se han posicionado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, brindando a los jugadores la oportunidad de tentar la suerte con la expectativa de ganar importantes premios.
Coljuegos es la autoridad encargada de supervisar y controlar los juegos de azar en Colombia, garantizando que cada sorteo de loterías y chances se realice con transparencia y sin irregularidades.
En el país, los sorteos de lotería se efectúan a diario, incluidos los fines de semana, aunque los horarios varían según la modalidad y la región. Entre los más populares con jugadas diarias se encuentran El Dorado, El Paisita de Antioquia y La Caribeña, ampliamente reconocidos por quienes esperan ganar los atractivos premios que ofrecen.
Cabe destacar que actualmente cada sorteo incluye la modalidad de La Quinta, una balota extra que se suma a las cuatro cifras principales y aumenta las posibilidades de obtener un premio.
En esta jornada, El Dorado dará su sorteo de las 7:30p. m.
La suerte también está del lado de los antioqueños, quienes participaron en el sorteo de La Paisita Día, realizado a la 2:00 p.m., con los siguientes números:
El Paisita Día sorteo: 14517
- Premio mayor: 4732
- La Quinta: 3
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
La Caribeña Día
Por último, la jornada concluyó con los sorteos de La Caribeña, donde los participantes tienen la posibilidad de escoger combinaciones de números entre el 0000 y el 9999.
- Premio mayor: 1497
- La Quinta: 8
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Un detalle clave para los jugadores es la conservación del billete. Si se pierde o se deteriora, reclamar el premio puede convertirse en un problema. Por eso, se recomienda guardarlo en un lugar seguro y, como medida extra, tomarle una foto para tener un respaldo.