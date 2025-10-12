Suscribirse

Conozca si es el nuevo millonario: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este domingo, 12 de octubre

Las loterías se han posicionado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, brindando a los jugadores la oportunidad de tentar la suerte con la expectativa de ganar importantes premios.

Redacción Loterías
12 de octubre de 2025, 7:51 p. m.
Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña.
Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña. | Foto: Montaje de SEMANA

Coljuegos es la autoridad encargada de supervisar y controlar los juegos de azar en Colombia, garantizando que cada sorteo de loterías y chances se realice con transparencia y sin irregularidades.

En el país, los sorteos de lotería se efectúan a diario, incluidos los fines de semana, aunque los horarios varían según la modalidad y la región. Entre los más populares con jugadas diarias se encuentran El Dorado, El Paisita de Antioquia y La Caribeña, ampliamente reconocidos por quienes esperan ganar los atractivos premios que ofrecen.

Resultados Dorado Noche: números ganadores del sorteo de hoy, sábado 11 de octubre de 2025
Lea si es el afortunado este domingo. | Foto: 123rf

Cabe destacar que actualmente cada sorteo incluye la modalidad de La Quinta, una balota extra que se suma a las cuatro cifras principales y aumenta las posibilidades de obtener un premio.

En esta jornada, El Dorado dará su sorteo de las 7:30p. m.

La suerte también está del lado de los antioqueños, quienes participaron en el sorteo de La Paisita Día, realizado a la 2:00 p.m., con los siguientes números:

El Paisita Día sorteo: 14517

  • Premio mayor: 4732
  • La Quinta: 3
PAISITA DIA: Resultado PAISITA 1 DOMINGO 12 de Octubre 2025

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente

La Caribeña Día

Por último, la jornada concluyó con los sorteos de La Caribeña, donde los participantes tienen la posibilidad de escoger combinaciones de números entre el 0000 y el 9999.

  • Premio mayor: 1497
  • La Quinta: 8
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del DOMINGO 12 de Octubre de 2025.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Un detalle clave para los jugadores es la conservación del billete. Si se pierde o se deteriora, reclamar el premio puede convertirse en un problema. Por eso, se recomienda guardarlo en un lugar seguro y, como medida extra, tomarle una foto para tener un respaldo.

