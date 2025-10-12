Conozca si es el nuevo millonario: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este domingo, 12 de octubre

Coljuegos es la autoridad encargada de supervisar y controlar los juegos de azar en Colombia, garantizando que cada sorteo de loterías y chances se realice con transparencia y sin irregularidades.

En el país, los sorteos de lotería se efectúan a diario, incluidos los fines de semana, aunque los horarios varían según la modalidad y la región. Entre los más populares con jugadas diarias se encuentran El Dorado, El Paisita de Antioquia y La Caribeña, ampliamente reconocidos por quienes esperan ganar los atractivos premios que ofrecen.

Lea si es el afortunado este domingo.

Cabe destacar que actualmente cada sorteo incluye la modalidad de La Quinta, una balota extra que se suma a las cuatro cifras principales y aumenta las posibilidades de obtener un premio.

En esta jornada, El Dorado dará su sorteo de las 7:30p. m.

La suerte también está del lado de los antioqueños, quienes participaron en el sorteo de La Paisita Día, realizado a la 2:00 p.m., con los siguientes números:

El Paisita Día sorteo: 14517

Premio mayor: 4732

La Quinta: 3

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Caribeña Día

Por último, la jornada concluyó con los sorteos de La Caribeña, donde los participantes tienen la posibilidad de escoger combinaciones de números entre el 0000 y el 9999.

Premio mayor: 1497

La Quinta: 8

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente